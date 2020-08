Jensen Ackles zagra w 3. sezonie "The Boys"! W kogo się wcieli?

Ekipa "The Boys" stale się powiększa. Nie tak dawno informowaliśmy was, że w 3. sezonie superbohaterskiego serialu pojawi się gwiazdor serii "X-Men", a teraz przychodzimy z nowymi wieściami. Tym razem padło na Jensena Acklesa, którego zapewne kojarzycie jako Deana Winchestera z serialu "Supernatural". Co wiemy o jego roli?

Jensen Ackles w 3. sezonie "The Boys"

Jensen Ackles wcieli się w postać Soldier Boya, pierwszego superhero-celebryty tego uniwersum. Bohater jest niejako podobny do marvelowskiego Kapitana Ameryki (obaj walczyli podczas II Wojny Światowej), jednak stanowi niejako jego parodię. Komiksowy Soldier Boy przedstawiany był jako tchórz i popychadło dla innych superbohaterów. Czy tak samo będzie w serialu? Przekonamy się.

Twórca serialu, Eric Kripke, nie krył swojej ekscytacji angażem Jensena. Panowie pracowali już wspólnie nad serialem "Supernatural", a Kripke zawsze wyrażał się o Acklesie w samych superlatywach. Co więcej, krążą pogłoski, że do obsady "The Boys" dołączy kolejny gwiazdor wspomnianego serialu grozy - Jeffrey Dean Morgan.

Zanim zobaczymy Jensena Acklesa jako Soldier Boya, czeka nas premiera 2. sezonu "The Boys", która odbędzie się już 4 września 2020 roku.