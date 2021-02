Jeremy Renner pokazał nowe zdjęcie z serialu "Hawkeye". Powrócą znane postaci?

Gwiazdor filmów Marvela podzielił się nowym zdjęciem z planu nadchodzącego serialu "Hawkeye". Foto zawiera jeden istotny szczegół, który przykuł uwagę bardziej uważnych fanów i może nam zdradzać co nieco na temat fabuły produkcji.

Hawkeye - Jeremy Renner pokazał zdjęcie z planu produkcji

Wygląda na to, że Clint Barton powróci jako agent SHIELD. Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do serialu "Hawkeye", a kadrem z planu postanowił się podzielić sam Jeremy Renner. Aktor przedstawił foto swojej postaci z kołczanem na plecach. Ten był przyozdobiony znajomym logotypem - miał bowiem na sobie logo SHIELD, organizacji, dla której Hawkeye pracował przed dołączeniem do Avengers.

Renner podpisał zdjęcie słowami "skończył się właśnie dobry dzień". Czyżby w nowym serialu miały powrócić postaci związane z organizacją, które poznaliśmy w poprzednich filmach Marvela? Tego niestety nie wiemy, ale taka perspektywa wydaje się być interesująca.

Wiemy natomiast na pewno, że w serialu zadebiutuje garść nowych postaci - wśród nich Kate Bishop, która w komiksach była uczennicą, a później następczyni Hawkeye'a. Grająca ją Hailee Steinfield (znana z m.in. filmu "Bumblebee") udzieliła niedawno wywiadu portalowi Entertainment Tonight, gdzie nazwała swoją postać "totalnym kozakiem":

Jestem podekscytowana. Cieszę się, że mam bardzo utalentowanych filmowców, którzy pomagają mi w powołaniu jej do życia. Chcemy oddać szacunek komiksom, jednocześnie dodając kilka rzeczy od siebie. Na pewno będzie kozakiem, tego nie zmieniamy. Jest niezwykle sprytna, szybko myśli i jest niezwykle dobrze wytrenowana pod względem fizycznym. Ta rola jest dla mnie wyzwaniem, dzięki któremu jakoś przeszłam przez kwarantannę. Ale nie mogę się już doczekać efektu końcowego.

Na razie serial "Hawkeye" nie ma ustalonej daty premiery. Natomiast wiemy na pewno, że pojawi się na platformie Disney+, która może jeszcze w 2021 roku zadebiutuje w Polsce.