"Jezioro marzeń" powraca! Kolejny kultowy serial z lat 90. zmierza na Netflix

Fani "Jeziora marzeń" mogą już zacząć odwoływać swoje plany na drugą połowę stycznia 2021. W 15. dniu nowego roku na Netflix trafią bowiem wszystkie sezony uwielbianego serialu dla młodzieży, a to oznacza prawie 100 godzin oglądania! Ale czego się nie robi, by znów mieć naście lat i zakochać się w Dawsonie znad jeziora.

"Jezioro marzeń" na Netflix od stycznia 2021

O premierze kolejnego kultowego serialu z lat 90. Netflix poinformował w swoich mediach społecznościowych. Jak widać, udostępnienie seriali "Przyjaciele" i "Szkoła złamanych serc" opłaciło się serwisowi na tyle, że postanowił kontynuować swoją tradycję odgrzewania hitów z lat 90. (za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni). Z góry uspokajamy przerażonych fanów produkcji - póki co nie ma mowy o żadnym reboocie. Serial "Jezioro marzeń" powróci w oryginale - tak, jak znaliśmy i kochaliśmy go przed 20 laty.

"Jezioro marzeń" - uwielbiany serial dla młodzieży

"Jezioro marzeń" (oryg. "Dawson's Creek") zadebiutowało w 1998 roku w stacji WB jako nowe dzieło twórcy "Krzyku", Kevina Williamsona. Głównymi bohaterami produkcji byli: tytułowy Dawson Leery (nie, nie Creek), jego najlepsza przyjaciółka Joey Potter, trzeci do tanga, czyli Pacey Witter oraz nowa dziewczyna w mieście - niepoprawna buntowniczka Jen Lindley. Serial skupiał się na codziennych sprawach nastolatków, ich problemach i rozterkach, związkach i zawodach miłosnych. Łącznie powstało 6 sezonów "Jeziora marzeń", na które składało się 128 odcinków. Serial zapoczątkował karierę Katie Holmes, wcielającej się w Joey, a także Michelle Williams, która grała Jen. Na brak ról nie narzeka także serialowy Pacey, czyli Joshua Jackson. Aktor w ostatnich latach pojawił się m.in. w serialu "Unbreakable Kimmy Schmidt", w którym główna bohaterka brała graną przez niego postać za Paceya z "Jeziora marzeń".

W Polsce serial "Jezioro marzeń" był dotychczas emitowany wyłącznie przez stację Polsat. To jednak zmieni się już 15 stycznia 2021 roku, kiedy trafi na Netflix.