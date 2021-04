"JoJo's Bizzare Adventure" powraca z nowymi odcinkami! Zobaczcie zapowiedź anime

JoJo's Bizzare Adventure powraca z nowym sezonem anime

Jedno z najpopularniejszych anime ostatnich lat doczeka się nowych odcinków. Po świetnie przyjętej adaptacji "Golden Wind", twórcy z Lucky Land i David Productions zaprezentowali krótką zapowiedź "Stone Ocean", czyli kolejnych rozdziałów z serii "JoJo's Bizzare Adventure". Poznajemy w niej nową główną bohaterkę, Jolyne Cujoh, córkę Jotaro Kujo, głównego bohatera "Stardust Crusaders" (pojawiającego się również w "Diamond is Unbreakable").

Nowa JoJo będzie grana przez Ai Fairouz i w zapowiedzi możemy usłyszeć przedsmak jej talentu - materiał kończy się bowiem powiedzeniem bohaterki, czyli "Yare yare dawa". Ładnym smaczkiem jest również użycie motywu muzycznego Jotaro, który sygnalizuje nam połączenie między tymi postaciami:

Niestety, studio nie poinformowało jeszcze, kiedy konkretnie zobaczymy nowe odcinki "JoJo's Bizzare Adventure" - w opisie zapowiedzi możemy przeczytać jedynie "coming soon". Na temat swojej roli wypowiedziała się Ai Fairouz, która zdradziła, że to właśnie ta seria zainspirowała ją do rozpoczęcia pracy w branży rozrywkowej:

Jolyne Cujoh to najodważniejsza, najpiękniejsza, najpotężniejsza i najukochańsza postać fikcyjna, którą kiedykolwiek poznałam. Mój podziw dla niej nie zmienił się przez ostatnie 12 lat. Jestem bardzo podekscytowana, że mogę się z nią w wybrać w tą "pokręconą podróż" i mam nadzieję, że będę w stanie udźwignąć to wyzwanie. Wiem, że dam z siebie wszystko.

Nowy sezon anime będzie adaptacją "Stone Ocean", czyli 6. odsłony serii "JoJo's Bizzare Adventure". Tak jak wspomnieliśmy, główną bohaterką jest Jolyne Cujoh, nastoletnia córka Jotaro Kujo. Akcja rozgrywa się w więzieniu Green Dolphin Street, gdzie Jolyne poznaje całą menażerię nowych postaci, które jak zwykle są inspirowane ludźmi ze świata muzyki (ważne role odgrywają np. Foo Fighters i Weather Report).

Niestety - data premiery nowego sezonu "JoJo's Bizzare Adventure" pozostaje nieznana.