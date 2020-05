Joanna Kulig śpiewa "Między ciszą a ciszą" z okazji premiery serialu "The Eddy" [WIDEO]

Dziś 8 maja 2020 roku, zatem dzień premiery długo wyczekiwanego serialu "The Eddy". W swoim najnowszym dziele Damien Chazelle zabiera nas wielokulturowego współczesnego Paryża, gdzie poznajemy właściciela klubu jazzowego oraz jego ukochaną. Kobieta jest piosenkarką i występuje w lokalu swojego partnera, a wciela się w nią nasza rodaczka - Joanna Kulig. W ramach promocji serialu, platforma Netflix opublikowała klip, którym aktorka wykonuje utwór "Między ciszą a ciszą" Grzegorza Turnaua.

Joanna Kulig śpiewa "Między ciszą a ciszą" z okazji premiery serialu "The Eddy"

Oprócz tego, Sony Music Masterworks i Arista Records udostępnili pełny soundtrack serialu, który znajdziecie między innymi w serwisach Spotify, Apple Musico i TIDAL. Album nosi tytuł "The Eddy: Songs by Glen Ballard & Randy Kerber from the Netfix Original Series" i zawiera 20 oryginalnych współczesnych utworów jazzowych. Znalazły się na nim takie piosenki jak: "Kiss me in the Morning", "Let it go" czy "The Eddy", w wykonaniu Joanny Kulig. W części bisowej znajdziecie z kolei 4 utwory studyjne Jorji Smith, St. Vincent i Julii Harriman.

W rolach głównych w serialu wystąpili: Andre Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Tahar Rahim oraz Leila Bekhti. Za reżyserie odpowiadają Damien Chazelle, Houda Benyamina i Alan Poul. Pełny sezon 1. "The Eddy (liczący 8 odcinków) znajdziecie w bibliotece Netfliksa.