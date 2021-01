Jodie Whittaker odchodzi z obsady "Doktora Who"? Stacja nie daje jednoznacznej odpowiedzi

Czy twórcy serialu "Doktor Who" będą niedługo zmuszeni do szukania kolejnej osoby, wcielającej się w głównego bohatera? Według plotek Jodie Whittaker niedługo opuści obsadę słynnej produkcji science fiction.

"Doktor Who" - Jodie Whittaker żegna się z rolą?

To, że odtwórca Doktora co jakiś czas się zmienia, nie powinno nikogo dziwić. W końcu na tym bazuje ten długowieczny brytyjski serial. Do tej pory w kosmitę potrafiącego odradzać się w nowych wcieleniach grało trzynaścioro aktorów. W ostatnich sezonach w tej roli zobaczyliśmy Jodie Whittaker - pierwszą kobietę będącą odtwórczynią Doktora.

Czy niebawem widzowie pożegnają Whittaker? Jak donosi The Mirror, aktorka podjęła już decyzję, że nie pojawi się w kolejnych odcinkach "Doktora Who". Artystka wciela się w główną bohaterkę od roku 2018 i do tej pory wystąpiła w dwóch sezonach serialu. Wygląda na to, że 13. sezon, będzie jej ostatnim. Źródło The Mirror twierdzi, że sprawa nie jest nagłaśniana przez twórców, ale decyzja Whittaker zapadła jakiś czas temu i wszystkie osoby zaangażowane w produkcję "Doktora Who" są jej świadome.

Oliwy do ognia dodała prośba serwisu Digital Spy skierowana do przedstawicieli telewizji BBC o wyjaśnienie sytuacji. Odpowiedzi jednak nie uzyskali. Jedyne, czego się dowiedzieli, to, że stacja nie zamierza komentować żadnych doniesień. Wielu fanów uznało więc, że tego typu odpowiedź jasno wskazuje, iż showrunnerzy po cichu szukają osoby, która będzie kolejną regeneracją Doktora.

"Doktor Who" bez Grahama O'Briena i Ryana Sinclaira

Według źródła Whittaker ma dość grania kosmity i chce zacząć angażować się w inne przedsięwzięcia telewizyjne i filmowe. Jeśli informacje o jej odejściu się potwierdzą, aktorka nie będzie jedyną osobą z obsady, która zniknie z serialu. Produkcję opuścili Bradley Walsh i Tosin Cole. Obaj aktorzy po raz ostatni zagrali w specjalnym świątecznym odcinku 12. sezonu, co nie spodobało się Whittaker. Twórcy znaleźli już aktora, który wypełni pustkę towarzyszach Doktor, czyli Grahamie O'Brienie i Ryanie Sinclairze. Nowym druhem głównej bohaterki zostanie Dan, w którego wcieli się brytyjski komik John Bishop. Na razie o nowej postaci wiadomo bardzo niewiele.

"Doktor Who" sezon 13 - kiedy premiera?

Jak widać, istnieje więc spora szansa, że Jodie Whittaker pożegna się z fanami "Doktora Who" w 13. sezonie przygód Władcy Czasu. Wpisywałoby się to w decyzję jej wielu poprzedników, którzy również rezygnowali z serialu po trzech sezonach. Wystarczy wymienić Williama Hartnella, Patricka Troughtona, Petera Davisona, Sylvestra McCoya, Matta Smitha czy Petera Capaldiego.

Obecnie trwają prace nad nowymi odcinkami serialu. Z powodu pandemii koronawirusa 13. sezon będzie krótszy niż poprzednie odsłony "Doktora Who", bo zobaczymy jedynie 8 odcinków. Produkcja ma się zakończyć jesienią 2021 roku. Na razie nie wiadomo kiedy dokładnie zadebiutują nowe odcinki serialu.