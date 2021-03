Nadciąga "M.O.D.O.K." - nowy serial animowany na podstawie komiksów Marvela z Pattonem Oswaltem w roli tytułowej. Twórcy ogłosili kolejne gwiazdy, które użyczyły głosu słynnym postaciom z komiksowego uniwersum. W kogo wcielą się John Hamm, Nathan Fillion i Whoopi Goldberg?

Ostatnimi czasy Marvel Studios stoi serialami aktorskimi, które ukazały się na platformie Disney+. To jednak niejedyne produkcje w odcinkach, które zobaczymy w roku 2021. Stacja Hulu niebawem wyemituje pierwszy sezon animowanego serialu komediowego pod tytułem "M.O.D.O.K.". Zobaczymy w nim wielu superbohaterów i złoczyńców Marvela.

Jak podaje Deadline, podczas panelu poświęconemu "M.O.D.O.K.-owi" na WonderCon@Home, zaprezentowano gwiazdy, które użyczyły głosu bohaterom serialu. Według oficjalnej informacji w serialu pojawi się Iron Man, w którego wcielił się John Hamm. Usłyszymy też Nathana Filliona grającego Wonder Mana. To dość ciekawy angaż, bo fani komiksów od dawna mieli nadzieję, że aktor zagra tego mniej znanego członka Avengers w jednym z filmów MCU. Jak widać, ich marzenia spełniły się połowicznie.

W obsadzie pojawi się też Whoopi Goldberg, która użyczy głosu czarnemu charakterowi o pseudonimie Poundcakes - wrestlerce o super mocach, która postanowiła podążać drogą przestępczyni. W serialu "M.O.D.O.K." pojawi się też inny niszowy złoczyńca - Angar the Screamer, który przemówi głosem Billa Hadera.

Tytułowy M.O.D.O.K. to jedna z dziwniejszych złoczyńców w świecie Marvela. Nic więc dziwnego, że postanowiono podejść do niego z lekkim dystansem i ukazać go jako postać komediową. W serialu Hulu zobaczymy jak przewodzący organizacji A.I.M. tytułowy bohater walczy z S.H.I.E.L.D. i superbohaterami, starającymi się pokrzyżować plany złowieszczego przeciwnika o megalomańskich zapędach.

"M.O.D.O.K." - kiedy premiera serialu Marvela?

Oprócz Oswalta w serialu usłyszymy takich aktorów jak Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Beck Bennett, Jon Daly oraz Sam Richardson. Premiera animacji "M.O.D.O.K" została zaplanowana na 21 maja 2021 roku na platformie Hulu. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do Polski.