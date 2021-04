Były frontman Sex Pistols wyjaśnił w nowym wywiadzie, że zamierza poprosić o pomoc prawników - wszystko dlatego, że twórcy serialu podobno nie zapytali go o zgodę, ani nie poprosili go o udział w nadchodzącej produkcji o grupie, która ma nosić tytuł "Pistol".

Wokalista porozmawiał niedawno z "The Sunday Times", którego reporter oczywiście zapytał o nadchodzący serial "Pistol". Lydon postawił sprawę jasno - nie jest fanem tej inicjatywy, a także twierdzi, że twórcy nie mają szacunku do osób, o których chcą opowiedzieć:

Dla mnie to najbardziej znieważające g*wno, które kiedykolwiek przeżyłem. Przecież oni zatrudnili jakiegoś aktora do tego, żeby mnie zagrał. Ale co on ma robić, skoro mnie nie poznał? To musi się skończyć w sądzie.