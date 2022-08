Jon Bernthal powróci do roli Punishera w nowych produkcjach Marvel Studios?

W roli oczywiście miałby się ponownie pojawić Jon Bernthal, który wcielał się we Franka Castle/Punishera w serialu "Daredevil" Netflixa, a potem doczekał się własnej produkcji. Ta miała łącznie dwa sezony i została anulowana, kiedy Netflix zakończył współpracę z Marvelem.

Punisher i Jessica Jones dołączą do MCU? Prawa do postaci wróciły do Marvela

Czasy się jednak zmieniły i Daredevil oraz Kingpin pojawili się już w serialach i filmach MCU, a ich przygody będą kontynuowane w serialu "Daredevil: Born Again", którego data premiery nie jest jeszcze znana.

Cóż, jeżeli wierzyć Rosario Dawson, która od jakiegoś czasu nagrywa serial "Ahsoka", Jon Bernthal i jego Punisher powrócą w nowym show na Disney+. Aktorkę zapytano podczas panelu na C2E2 o to, czy widzi jakąś okazję na powrót do uniwersum Marvela. Ta odpowiedziała:

Od jakiegoś czasu pojawiły się plotki, według których Bernthal mógł zostać zaangażowany do innej roli w filmach Marvel Studios. Ten porozmawiał z magazynem Forbes i w trakcie wywiadu wyznał, że raczej nie jest specjalnie zainteresowany graniem kogokolwiek oprócz Punishera

Zawsze patrzę na takie same kryteria - czy scenariusz mnie porusza? Z kim pracuje? Kim jest filmowiec, czy to ktoś, kogo uwielbiam? To stoi za każdą moją decyzją. Wiem czemu pytacie o Marvela, bo to jest bardzo ważne dla wielu ludzi. Ludzie kochają te postaci i mam z tego powodu ogromny szacunek. Ale mogę wam powiedzieć tak - Frank Castle jest w moich kościach.