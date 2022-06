Jon Snow doczeka się własnego serialu od HBO. Kit Haringron powróci do świata "Gry o tron"

Niespodzianka dla fanów "Gry o tron" - wygląda na to, że HBO zamierza zrealizować serial skupiający się na przygodach Jona Snow po zakończeniu historii pokazanej we wspomnianej produkcji.

Gra o tron doczeka się kontynuacji o Jonie Snow

Podczas, gdy część pracowników HBO szykuje się do startu prequela "Gry o tron" w postaci "Rodu smoka", inni twórcy podobno pracują już nad kontynuacją "GOT" w postaci solowej opowieści o Jonie Snow. Deadline potwierdza, że projekt jest we wczesnej fazie rozwoju - tak wczesnej, że na razie firma jedynie "eksploruje możliwości".

Jeśli serial dojdzie do skutku, to opowiedziałby historię Jona Snow/Aegona Targaryena po wydarzeniach z "Gry o tron", kiedy ponownie zostaje wygnany za mur oddzielający Westeros od krain północy. Oczywiście w roli głównej miałby powrócić Kit Harington. Innych szczegółów nie znamy i spodziewamy się, że nie znają ich na razie nawet sami twórcy.

Projekt byłby oczywiście pierwszą kontynuacją "Gry o tron", bo do tej pory HBO pracowało jedynie nad prequelami serii - już niedługo na antenie zadebiutuje "Ród smoka", natomiast oprócz tego w produkcji są "Dunk and Egg" oraz "The Sea Serpent".

Tak jak wspomnieliśmy, na razie czekamy na prequel "Gry o tron", który przyjrzy się losom rodu Targaryenów w okresie ich największej potęgi. Produkcja "Ród smoka" bazuje na motywach powieści George’a R.R Martina z serii "Ogień i Krew" i według zapowiedzi twórcy przedstawią nam nie tylko niesnaski między przodkami Daenerys, ale także konflikty między innymi szlachetnymi rodami Westeros (jak na "Grę o tron" przystało).

Wśród gwiazd "Rodu smoka" znaleźli się: Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Fabien Frankel. Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best oraz Sonoya Mizuno. Premiera serialu jest planowana na 22 sierpnia 2022 roku.