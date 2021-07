Joon-ho Bong zdradził szczegóły nadchodzącego serialu na podstawie "Parasite"

O istnieniu serialu dowiedzieliśmy się w 2020 roku, kiedy to "Parasite" otrzymało kilka Oscarów. HBO zapowiedziało, że Bong będzie głównym producentem produkcji, a w stworzeniu projektu pomoże mu Adam McKay, współtwórca popularnej "Sukcesji".

Niedawno reżyser wypowiedział się na temat nadchodzącego serialu w Cannes. Bong stwierdził w rozmowie z IndieWire:

To był film o bogatych i biednych rodzinach. To jest problem, który znajdziecie wszędzie. Ten serial będzie dziełem wielkiego geniusza. Pracowałem już z Adamem KcKayem i on zajmuje się scenariuszem. Wiem też, że zrealizujemy produkcję w Stanach Zjednoczonych.