Nowy serial został stworzony przez Briana Watkinsa, a Brolin i Brad Pitt będą producentami wykonawczymi z ramienia firmy Plan B Entertaiment (firma należy do Pitta). Tytuł opowie o Royalu Abbocie (postać grana przez Josha Brolina), który jest ranczerem z Wyoming. Abbot walczy o swoją rodzinę i sposób na życie, kiedy nagle poznaje kompletnie niespodziewaną zagadkę, która zmienia losy jego rodziny.

Josh Brolin gwiazdą nowego serialu Brada Pitta

Sama fabuła raczej nie jest niczym zaskakującym dla aktora pokroju Josha Brolina, który ma na swoim koncie m.in. "To nie jest kraj dla starych ludzi". Film miał w końcu podobną historię. Nie wiemy jednak, czy "niespodziewana zagadka" z nowej produkcji będzie miała naturę sci-fi - to by ją różniło od filmu braci Coen. Dla Brolina będzie to również powrót do telewizji po latach nieobecności - ostatnim serialem z jego rolą był "Mister Sterling" z 2003 roku.

Mnóstwo fanów zna Josha Brolina z filmów Marvel Cinematic Universe w roli Thanosa. Aktor pojawił się w tej roli kilkukrotnie - Szalony Tytan miał pierwszą większą rolę w "Strażnikach Galaktyki", a jego koniec nadszedł z "Avengers: Endgame". Aktor powróci do swojej roli w animowanym serialu "Marvel's What If...?", który ma zadebiutować w 2021 roku na platformie Disney+.

W tym roku aktora zobaczymy w długo wyczekiwanym filmie Denisa Villeneuve'a o tytule "Diuna". Adaptacja powieści Franka Herberta ma gwiazdorską obsadę, w której oprócz Brolina zobaczymy też m.in. Jasona Momoę, Timothee'ego Chalamet, Javiera Bardema, Zendayę, Rebeccę Ferguson czy Oscara Isaaca. Premiera produkcji jest planowana na grudzień 2020 roku.