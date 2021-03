J.J. Abrams pracuje nad nowym serialem, w którym zobaczymy dobrze znaną twarz. Reżyser ponownie wejdzie we współpracę z Joshem Hollowayem - aktorem, który grał Sawyera w serialu "Lost". O czym będzie nadchodząca produkcja zatytułowana "Duster"?

"Duster" - serial J.J. Abramsa z Joshem Hollowayem

O serialu "Lost" można mówić wiele złych rzeczy (szczególnie o jego zakończeniu), ale prawda jest taka, że przyczynił się do renesansu telewizyjnych historii w odcinkach. Swego czasu był wielkim hitem, a aktorzy w nim grający stali się gwiazdami.

Chociaż od premiery 1. sezonu "Lost" minie niebawem 20 lat, produkcja stworzona przez J.J. Abramsa nadal ma specjalne miejsce w serach wielu widzów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że kiedy magazyn Variety przekazał informację o ponownej współpracy Abramsa z Hollowayem, niektórzy mieli nadzieję, że mowa o swego rodzaju kontynuacji "Zagubionych".

Nic bardziej mylnego. Powstający na zlecenie HBO Max serial "Duster" nie będzie miał nic wspólnego z tajemniczą wyspą i zagadkowymi rozbitkami. Holloway wcieli się jednak w postać bardzo podobną do serialowego Sawyera. "Duster" to osadzona w latach 70. XX wieku historia brawurowego kierowcy, pracującego dla organizacji przestępczej. Widzowie będą śledzić losy pozbawionego perspektyw mężczyzny, który wpakuje się w niezwykle niebezpieczne sytuacje.

Fani "Lost", którzy należeli do miłośników Sawyera, na pewno się ucieszą. Opis fabuły "Dustera" brzmi trochę jak przygody postaci bardzo podobnej do bohatera hitu ABC Studios.

"Duster" - kiedy premiera?

Nadchodzący serial, który trafi na HBO Max to jedna z produkcji Abramsa, należąca do kontraktu na wyłączność, który przedstawiciele Warner Bros. niedawno podpisali z twórcą i jego firmą produkcyjną Bad Robot. Wśród pozostałych tytułów znajdują się między innymi nowa wersja "Constantine'a", "Justice League Dark" oraz spin-off "Lśnienia" pod tytułem "Overlook". Za scenariusz "Dustera" odpowie jedna z twórczyń serialu "The Walking Dead" LaToya Morgan. Na razie nie wiadomo, kiedy nowa produkcja trafi do oferty HBO Max.