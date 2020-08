Już dzisiaj premiera 5. sezonu "Lucyfera". Czego możemy się spodziewać po nowych odcinkach?

W piątek 21 sierpnia zadebiutowało 8 odcinków 5. sezonu "Lucyfera". Te pojawiły się punktualnie o godzinie 9.00 czasu polskiego, więc sporo szczęśliwców miało już okazję zobaczyć fragmenty nowej serii. Dla tych, którzy planują się zabrać do oglądania dopiero w weekend przygotowaliśmy krótką ściągę dot. nowych epizodów popularnego serialu o diable mieszkającym w Los Angeles.

Lucyfer - 5. sezon już zadebiutował

Na pewno wiemy, że twórcy przygotowali sporo niespodzianek - z dawnych doniesień wiemy, że nowy sezon będzie zawierał odcinek-autoparodię, epizod musicalowy, a kolejny będzie inspirowany kryminałami noir z lat 40. Tak prezentuje się spis nazw odcinków i jego krótkie opisy przygotowane przez Netfliksa:

Bardzo smutny diabeł (Lucyfer zabawia się ofiarą morderstwa. Chloe i Maze badają sprawę śmierci. Amenediel oczyszcza klub. Linda opiekuje się geniuszem) Lucyfer! Lucyfer! Lucyfer! (Po całej wieczności w piekle Lucyfer wraca do świata żywych. Jednak nie jest już taki sam) Diablo (Luci i Chloe rozwikłują sprawę morderstwa na planie serialu inspirowanego życiem Diabła; autoparodia) Dla kurczaka nigdy nie kończy się to dobrze (Rok 1946, świat jest czarno-biały. Nasi znajomi odgrywają zupełnie nowe role) Detektyw Amenadiel (Amenadiel towarzyszy Chloe w rozwiązaniu sprawy, a Lucyfer pomaga Danowi) BlueBallz (Lucyfer jest zazdrosny o byłego kochanka Chloe! W międzyczasie ginie też popularny DJ i gang rozwiązuje sprawę morderstwa) Nasza moc (Luci jest zaskoczony efektami ubocznymi romansu z... Razem z Chloe ścigają też pokręconego seryjnego mordercę) Uwaga, spoiler! (Chloe łapie seryjnego mordercę, który jest żądny sławy. Detektyw twierdzi, że mógł się przyznać do niepopełnionych zbrodni)

Z innych ciekawostek wiemy też, że po raz pierwszy w historii "Lucyfera" będziemy mieli do czynienia z samym... Bogiem! W nowych epizodach ma się pojawić tatuś Luciego i Amenadiela, który być może postanowi wybaczyć swoim synom za sprzeciwienie się jego woli. W roli tej wystąpi Dennis Haysbert.

Ciekawostka - nie jest to pierwszy raz, gdy D.B. Woodside (Amenadiel) zagra serialowego syna Haysberta. Panowie wystąpili razem w serialu "24 godziny", gdzie grali Davida i Wayne'a Palmerów. To właśnie aktor wcielający się w brata Luciego zaproponował, by w roli Boga obsadzić Haysberta.

Tajemnicą są jednak objęte wątki związane z m.in. Ewą, która sporo namieszała w 4. sezonie popularnego show. Gdy ostatni raz widzieliśmy ją w serialu, to była kochanka Lucyfera postanowiła "odnaleźć siebie". Znając życie kobieta najprawdopodobniej znów wejdzie do serialu wraz z drzwiami, siejąc zamęt w gangu.

Odpowiedzi na wszystkie pytania możemy już znaleźć w nowych odcinkach "Lucyfera", które są już dostępne na Netfliksie. Życzymy wam piekielnie dobrego seansu.