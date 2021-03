Słynna Penny z "Teorii wielkiego podrywu" i Harley Quinn z animowanej serii HBO, która ostatnio zachwyciła widzów i krytyków rolą alkoholiczki w serialu "Stewardessa", już niebawem przywdzieje nienaganny strój grzecznej dziewczyny z sąsiedztwa i zaśpiewa słynne "Que Sera, Sera". Kaley Cuoco postanowiła wyprodukować serial limitowany na podstawie biografii Doris Day i wcielić się w tę legendarną gwiazdę Hollywood.

Kaley Cuoco jako Doris Day w nowym serialu limitowanym

Po 12 sezonach kreowania postaci imprezowiczki ze skłonnościami do nadużywania alkoholu w "Big Bang Theory", Kaley Cuoco zagrała... imprezowiczkę ze skłonnościami do nadużywania alkoholu w "Stewardessie", która przyniosła jej nominację do Złotego Globu. Zgodnie z informacjami udostępnionymi na łamach Variety, teraz zdecydowała się na odmienną rolę w ekranizacji książki A.E. Hotchnera "Doris Day: Her Own Story", która jest uznawana za autobiografię gwiazdy.

Doris Day na przełomie lat 40. i 50. uchodziła za wzór cnót, kreując wizerunek naiwnej, konserwatywnej dziewczyny w słodkich musicalach. Występowała wówczas u boku największych amantów filmowych - Cary'ego Granta, Clarka Gable'a cz Jamesa Stewarta. Swoje najważniejsze role zagrała w musicalowym westernie "Calamity Jane" (1953), w komedii romantycznej "Telefon towarzyski" (1959), za którą otrzymała nominację do Oscara oraz w thrillerze "Człowiek, który wiedział za dużo" Alfreda Hitchcocka, w którym zaśpiewała słynne "Que Sera, Sera" (później wykonała ten utwór jeszcze raz w filmie "Nie jedzcie stokrotek").

Oglądaj

Jej medialny wizerunek rozpadł się jak domek z kart, kiedy w latach 60. wyszło na jaw, że Doris Day była trzykrotnie zamężna, a jej ostatni wówczas mąż pozostawił ją w olbrzymich długach. Mimo niechęci do telewizji, gwiazda rozpoczęła karierę na małym ekranie, by ocalić się od finansowej ruiny. W latach 70. wyszła za mąż po raz ostatni oraz poświęciła się aktywizmowi na rzecz praw zwierząt. To właśnie działalność charytatywna Doris Day zwróciła uwagę Kaley Cuoco, która również słynie z miłości do czworonogów.

Serial o Doris Day: Kaley Cuoco wśród producentów

Jak wspomnieliśmy na początku, Kaley Cuoco nie tylko wystąpi w serialu o Doris Day, ale także będzie jedną z jego producentek wykonawczych. Jej firma Yes, Norman Productions połączy siły z Berlanti Productions i Warner Bros. Television, tak jak w przypadku "Stewardessy".

Nad projektem czuwać mają konsultanci z Doris Day Estate oraz Jim Pierson, który współpracował z gwiazdą, a także Tim Hotchner - syn jej biografa. Póki co żadna sieć czy platforma streamingowa nie związały się z projektem, jednak możemy podejrzewać, że z przyjemnością przygarnie go HBO Max.