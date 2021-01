Kamala Harris jak Lisa Simpson. Serial "The Simpsons" po raz kolejny wyprzedził rzeczywistość

Jak powszechnie wiadomo, serial "The Simpsons" nie tylko bawi widzów od ponad 30 lat, ale także przepowiada przyszłość. Nie dziwi więc, że ponad 20 lat temu w słynnej kreskówce znalazły się identyczne ujęcia do tych, które podziwiał wczoraj cały świat.

"The Simpsons" to prawdziwy fenomen popkultury. Nie ma chyba nikogo, kto nie słyszałby o mieszkańcach Springfield i nie wiedział, kim są Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie Simpson. Produkcja Foxa od 1989 roku dostarcza widzom rozrywkę, sporą dawkę inteligentnego humoru, celne spostrzeżenia na temat amerykańskiego społeczeństwa oraz... wskazówki na temat tego, co przyniesie przyszłość.

"The Simpsons": Kamala Harris jak Lisa Simpson

Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zamieszki na Kapitolu, pandemia koronawirusa, a nawet wykupienie Foxa przez Disneya i zakończenie "Gry o tron" - wszystko to twórcy "The Simpsons" umieścili w swoim serialu na wiele lat przed tym, zanim się wydarzyło (a dokładniej - wszystko to fani "The Simpsons" znaleźli w dawnych odcinkach serialu, kiedy już wydarzyło się w rzeczywistości).

Do długiej listy przepowiedni z "The Simpsons" dołączyła właśnie stylizacja Kamali Harris podczas prezydenckiej inauguracji. Pierwsza kobieta-wiceprezydent w historii USA podczas zaprzysiężenia miała na sobie fioletową garsonkę, naszyjnik z pereł i perłowe kolczyki, czyli dokładnie to samo, co Lisa Simpson w odcinku "Bart to the Future" z 2000 roku, w którym została wybrana na prezydenta USA po Donaldzie Trumpie.

Internauci nie mają wątpliwości: serial "The Simpsons" znów przepowiedział przyszłość!

Po inauguracji Joe Bidena i Kamali Harris, wśród licznych gratulacji ze strony znanych osobistości, pojawiły się równie liczne wpisy porównujące wygląd Kamali Harris z 20 stycznia 2021 do wyglądu Lisy Simpson z 2000 roku. Na Twitterze możemy przeczytać m.in.:

Ktoś w The Simpsons ma pier****ny wehikuł czasu, przysięgam.

Kolejna przepowiednia z The Simpsons! Lata temu The Simpsons przewidzieli, że pani prezydent USA założy fioletową garsonkę pierwszego dnia jej urzędowania.