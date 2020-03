Serwisy VOD cieszą się w ostatnich latach ogromną popularnością i jest ich na rynku już naprawdę wiele. I choć prym na tym polu wiodą Netflix, HBO GO i Amazon, nie brakuje chętnych w wypróbowaniu własnych sił. Na rynku platform streamingowych pojawił się właśnie nowy gracz, który znacznie odstaje od popularnej konkurencji. Katoflix to bowiem serwis skierowany do chrześcijan, oferujący wyłącznie treści związane z wiarą i przez nią akceptowane. Jesteście ciekawi, jak prezentuje się oferta "chrześcijańskiego Netfliksa"?

Katoflix wystartował - jak wygląda oferta chrześcijańskiego Netfliksa?

Nazwa serwisu nie jest oczywiście przypadkiem. Środowisko chrześcijańskie od lat krytykuje Netfliksa za oferowane przez niego treści. Chodzi głównie o tematykę LGBT i dość liberalne podejście do kwestii religijnych. Studio Katolik, prowadzone przez Zgromadzenie Salwatorianów, powołało więc własną platformę VOD, oferującą wyłącznie starannie wyselekcjonowane treści. Ich motto przewodnie to "Vide Opera Dei" - "Oglądaj dzieła Boże", a na stronie serwisu czytamy:

" To przestrzeń, gdzie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkcje. Szukamy filmów, które mogłyby Cię zainteresować, zainspirować, zastanowić, skłonić do zmian w Twym życiu… lub wywołałyby uśmiech na Twojej twarzy. Chcemy Ci zaoferować produkcje, które bez obaw pokażesz swoim dzieciom, polecisz znajomym lub podsuniesz komuś, kto przeżywa trudne momenty w swym życiu. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni, która wykorzystując siłę przekazu filmowego, będzie prowadziła do Boga. "

Katoflix ma na celu dystrybucję i wspieranie filmów religijnych, akceptowanych przez kościół. Każdego tygodnia bibliotekę serwisu zasilać ma 5 kolejnych tytułów. Są to nie tylko filmy i seriale, ale również dokumenty i programy telewizyjne. W przeciwieństwie do innych serwisów VOD, Katoflix nie wymaga miesięcznego abonamentu. Za każdą produkcję płaci się oddzielnie, a cena ma nie przekraczać 10 zł. Niektóre treści będą darmowe.

W bibliotece Katofliksa znajdziecie między innymi "Stracone święta", "Boże Narodzenie", "Ocalić Boga" oraz kontrowersyjną antyaborcyjną produkcję "Nieplanowane", która w chwili premiery spotkała się z miażdżącą krytyką.

