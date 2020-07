Keanu Reeves i Nicole Kidman będą ci czytali na dobranoc w serialu HBO

Marzyliście kiedyś o tym, by niemalże mała armia celebrytów pokroju Nicole Kidman, Keanu Reevesa, czy Idrisa Elby pomogła wam w pójściu spać? Teraz HBO Max postanowiło spełnić wasze marzenia. Jeśli kiedykolwiek takie mieliście. Jeśli nie, to może po prostu nowa produkcja platformy streamingowej pomoże wam się zrelaksować.

Celebryci będą pomagali widzom w relaksie

Gigant zamówił bowiem 10 odcinków serialu/programu "A World of Calm", który ma zawierać "zapadającą w pamięć kreatywność i narrację gwiazd filmowych". Wszystko po to, by pomóc się widzom zrelaksować.

Program jest pierwszym tego typu wojażem HBO Max w stronę zdrowia i wyniknął ze współpracy twórców popularnej aplikacji Calm oraz firmy Nutopia, która jest odpowiedzialna za program "One Strange Rock" emitowany na łamach Nat Geo.

Każdy z półgodzinnych odcinków ma przedstawiać relaksującą opowieść, która ma przetransportować widzów (lub słuchaczy, jeśli zamknięcie oczy) w inny stan świadomości. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na łamach Variety:

" Chcemy sprawić, by widzowie doznali niezwykłego spokoju poprzez napisane przez specjalistów i naukowców opowieści, uspokajającą muzykę oraz zachwycające aspekty wizualne, które mają pomóc w ukojeniu ciała i duszy. "

W całkiem imponującej liście narratorów znajdą się wspomniani Keanu Reeves, Nicole Kidman oraz Idis Elba, a dołączą do nich: Mahershala Ali, Oscar Isaac, Zoë Kravitz, Lucy Liu oraz Cillian Murphy.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu słowa szefowej programowania non-fiction HBO Max Jennifer O'Connel:

" Wraz z ogromną ilością stresu, który codziennie czujemy (zwłaszcza w tym niepewnym czasie), wszyscy zasługujemy na chwilę poważnego wytchnienia. Tym ma być właśnie "A World of Calm". Mamy nadzieję, że jego uspokajająca natura sprawi, że program stanie się częścią waszego codziennego życia. "

Data premiery "A World of Calm" na razie nie jest znana.