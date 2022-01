Keanu Reeves wystąpi w serialu "The Devil in the White City" od Leo DiCaprio i Martina Scorsese

"The Devil in the White City" to nadchodzący serial Hulu z Keanu Reevesem w roli głównej. O czym opowie produkcja, której producentami są Leonardo DiCaprio i Martin Scorsese?

Keanu zagra główną rolę w serialu The Devil in the White City

Jak podaje Deadline, Keanu Reeves ma zagrać główną rolę w nadchodzącej adaptacji powieści Erika Larsona o tytule "The Devil in the White City". Prawa do ekranizacji nabył w 2010 roku Leonardo DiCaprio, który przy okazji będzie producentem serialu na zlecenie Hulu. W zrealizowaniu obrazu pomoże mu dość znany twórca, Martin Scorsese.

Powieść "The Devil in the White City" opowiada prawdziwą historię architekta Daniela H. Burnhama, który jest odpowiedzialny za budowę World's Fair w Chicago oraz doktora H.H. Holmesa - seryjnego zabójcy, który korzystał z lokalizacji, by wabić tam swoje ofiary.

Kiedy DiCaprio kupił prawa do adaptacji powieści, to większość osób myślała, iż to aktor zagra główną rolę w filmie pełnometrażowym na podstawie powieści, który Scorsese wyreżyseruje. Tak się jednak nie stało i w 2019 roku duet dogadał się z Hulu, a projekt przerobiono na miniserial. Wówczas to był jeden z najdroższych zakupów w historii Hulu.

Todd Field wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki nadchodzącego serialu. Wraz z Samem Shawem, Scorsese i DiCaprio są również producentami "The Devil in the White City".

Dla Reevesa "The Devil in the White City" będzie pierwszą główną rolą w serialu telewizyjnym. Aktor na robotę nie może narzekać - niedawno pojawił się w "Matriksie: Zmartwychwstania", a niedługo zobaczymy go jeszcze w nadchodzących filmach z serii "John Wick".

Data premiery "The Devil in the White City" nie jest znana. Przypuszczamy, że odbędzie się najwcześniej w 2023 roku.