Kiedy debiut nowych odcinków "Lucyfera"? Tragiczne wieści dla fanów...

Kiedy premiera 2. części 5. sezonu Lucyfera?

Kolejny miesiąc, kolejny zawód - amerykański Netflix podał rozpiskę premier na marzec 2021 roku i po raz kolejny na liście zabrakło bardzo ważnego tytułu, którym jest 2. część 5. sezonu "Lucyfera". Jak Bóg wpłynie na fabułę serialu? Co czeka nas w nowych odcinkach? Tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi.

Wiecie, istnieje możliwość, że Netflix wszystkich zaskoczy i opublikuje nowe odcinki tak nagle, bez żadnej zapowiedzi. Jest to jednak mało prawdopodobne. My strzelamy, że premiera może się zbiec w czasie ze Świętami Wielkanocnymi. Wiecie, pojawienie się Boga w serialu, żarciki słowne w marketingu produkcji - wszystko to miałoby po prostu sens.

A jeśli nie, to może w Międzynarodowy Dzień Slayera, który obchodzony jest 6 czerwca? Nie mamy pojęcia - to są tylko w miarę logiczne przypuszczenia/strzały.

A co wiemy na pewno? Pierwsza połowa 5. sezonu "Lucyfera" przyniosła nie lada emocje. Maze przeszła na stronę Michaela (czy jednak na pewno?), Dan poznał prawdziwe oblicze Lucka, doszło do poważnego starcia między bohaterami, które przerwał... tatuś we własnej osobie.

Według twórców serialu, akcja sezonu 5B rozpocznie się dokładnie w tym miejscu, w którym zakończyła się historia poprzednika. Nie czeka nas zatem przeskok czasowy, a przynajmniej nie w pierwszym odcinku. Michael wciąż pozostanie wśród "naszych" i będzie siał zamęt, ale poznamy jednak innych, znaczniej mroczniejszych przeciwników.

Jednak sezon 5B ma być przede wszystkim opowieścią o więzach rodzinnych:

To anioły, diabły i demony, ale tak naprawdę to bracia i siostry. Mimo, że mieliśmy największe z dotychczasowych starcie niebiańskich istot, chcemy do zakończyć w stylu dzieci kłócących się w salonie. To jest historia rodzinna. Tata wrócił do domu i nie jest zadowolony z poczynań jego dzieci.

Przypominamy również, że w planach jest 6. sezon, który będzie już finałową serią odcinków "Lucyfera".