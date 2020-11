Kłamstwa, oszustwa i przekręty. Oto 7 najlepszych seriali politycznych

Joe Biden vs Donald Trump - tak prezentuje się tegoroczna potyczka o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zanim jednak poznamy wyniki wyborów w USA, możemy się na nie przygotować, oglądając 7 najlepszych seriali politycznych kilku ostatnich lat. Lista jest ponumerowana przypadkowo, więc nie sugerujcie się cyferkami stojącymi przy tytułach. A które produkcje zasługują naszym zdaniem na waszą uwagę?

1. House of Cards (2013-2018)

Opowieść o wzlocie i upadku Franka Underwooda pomogła sprawić, że Netflix jest obecnie tak ogromnym graczem na rynku streamingu. Genialna rola Kevina Spaceya w roli bezwzględnego polityka przyniosła mu wiele nagród, a sama produkcja przedstawiała nam świat Waszyngtońskich kuluarów jako brudny, brutalny i wyjątkowo bezlitosny. Pierwsze dwa sezony to pozycja absolutnie obowiązkowa, reszta już wedle uznania, ale jedno jest pewne - warto się z "House of Cards" zapoznać:

2. Homeland (2011-2018)

Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że mężczyzna może planować zamach terrorystyczny. Serial ma bardzo mocne podteksty polityczne i w pewien sposób eksploruje strach przed terroryzmem, który jest obecny w USA od czasów Zamachów na World Trade Center. "Homeland" pokazuje wpływ polityki na służby porządkowe i robi to piekielnie dobrze, czym zasługuje na miejsce w tym zestawieniu:

3. Figurantka (2011-2019)

Polityczna satyra od HBO z Julią Louis-Dreyfus od lat była na wysokich miejscach wśród najpopularniejszych seriali HBO. Opowieść o wiceprezydent USA, która na własnej skórze przekonuje się, że nie jest to wcale łatwa praca, nie tylko pokazuje absurdy polityki, ale też nieco ociepla nam wizerunek samych osób rządzących. Chociaż może się to wydawać nieprawdopodobne, to w końcu oni też są ludźmi i też mają własne emocje.

4. Skandal (2012-2018)

Olivia Pope (Kerry Washington) jest byłą Doradczyni Prezydenta USA do spraw mediów. Pewnego dnia postanawia porzucić posadę i otworzyć własną firmę specjalizującą się w zarządzaniu kryzysowym. Niestety, szybko dowiaduje się, że nie może swojej przeszłości pozostawić za sobą. Wielokrotnie nagradzany serial, podobnie jak "House of Cards", skupia się na brudnych kulisach polityki, tym razem jednak z zupełnie innej perspektywy. Ciekawe odświeżenie formuły:

5. The Crown (2016-?)

Opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej od kilku lat rozpala wyobraźnie milionów osób na całym świecie. Chociaż serial jest bardziej historycznym dramatem obyczajowym, to jednak pojawia się w nim sporo wątków politycznych, zdrad, kłamstw i innych przyjemnych rzeczy, które kojarzymy z tą dziedziną życia (co przy okazji kwalifikuje go do bycia na tej liście). W przyszłości te mogą być jeszcze mocniej uwypuklone, chociażby przez pojawienie się postaci premier Margaret Thatcher.

6. Opowieść podręcznej (2017-?)

To przerażająca, brutalna i przygnębiająca opowieść o niezwykle obrzydliwym społeczeństwie, które właściwie pozbawiło kobiety praw do normalnego życia. Chociaż obserwujemy fabułę z perspektywy "przeciętnej" osoby, to wątki rewolucyjne wiodą w "Opowieści podręcznej" prym, zachęcając nas do myślenia o obecnych czasach i kierunkach rozwoju naszego świata. Kawał mocnego serialu:

7. Parks and Recreation (2009-2015)

Co jest charakterystyczną cechą demokracji? Biurokracja. Właśnie tym aspektem zajmują się twórcy politycznego mockumentary "Parks and Recreation". Serial pokazuje działalność urzędników pracujących w małym miasteczku w stanie Indiana. Stawki są niskie, a największymi problemami są znikające z biura ołówki, czy słaby catering na nudnym pokazie sztuki w lokalnym centrum kultury. Nie wszyscy politycy zajadają się jednak kawiorem - i właśnie o takich ludziach jest ten serial.