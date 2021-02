Już 26 marca 2021 na CANAL+ Premium oraz canalplus.com zadebiutuje nowy serial kryminalny stacji, która odpowiada za tak mocne produkcje jak "Belfer" czy "Kruk. Szepty słychać po zmroku". Czy "Klangor" powtórzy sukces swoich poprzedników?

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), jej ojciec - psycholog więzienny (Arkadiusz Jakubik) - rozpoczyna desperackie poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której znalazła się jego rodzina (Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka) pogłębia kryzys ich relacji i więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

Arkadiusz Jakubik - jeden z najsłynniejszych współczesnych aktorów w Polsce - po raz pierwszy pojawi się w głównej roli w serialu. W roli żony partnerować mu będzie Maja Ostaszewska. W obsadzie "Klangora" znaleźli sie też Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, a także Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno i Magdalena Koleśnik.

Scenariusz napisał początkujący Kacper Wysocki w ramach programu CANAL+ SERIES LAB, na podstawie pomysłu Tomasza Kamińskiego. Autorem zdjęć jest Witold Płóciennik ("Kruk. Szepty słychać po zmroku"). Scenografię przygotowała Agata Stróżyńska, charakteryzację Iza Andrys, kostiumy Małgorzata Fudala. Montaż jest efektem pracy Wojciecha Mrówczyńskiego i Piotra Kmiecika, zaś muzyka - Mikołaja Trzaski. Producentami są Łukasz i Piotr Dzięcioł z Opus TV, którzy produkują także drugą część serialu "Kruk" dla CANAL+.

Za reżyserię odpowiada natomiast Łukasz Kośmicki, reżyser seriali "Rysa", "Ultraviolet" i "Diagnoza", scenarzysta "Domu złego" i twórca "Ukrytej gry". Pracę na planie "Klangora" wspomina w następujący sposób:

Choć zdjęcia były trudne i intensywne to mam z nich jak najlepsze wspomnienia. Jednym z powodów była praca z fascynującymi aktorami - a byli to nie tylko ci znani i uznani, ale też absolutni debiutanci. I choć na planach filmowych bywam od wielu lat, to chyba pierwszy raz widziałem by tak wielu z nich tak blisko związało się ze swoimi bohaterami, często po prostu nimi byli. Na pewno dużą zasługę ma w tym solidny scenariusz pełny autentycznie napisanych postaci, które stawiane są przed najtrudniejszymi wyborami.