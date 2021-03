Mroczny Maciej Musiał na plakacie serialu "Klangor". Pokazano też zwiastun produkcji

"Klangor" to nowy polski serial CANAL+, w którym dramat rodzinny przeplata się z historią kryminalną o zaginionej dziewczynie. W głównych rolach zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Maję Ostaszewską, którym na ekranie partnerować będą m.in. grające ich córki Katarzyna Gałązka i Matylda Giegżno oraz Maciej Musiał w roli tajemniczego Ariela Galeja.

"Klangor": Maciej Musiał, Matylda Giegżno i Katarzyna Gałązka na nowym plakacie serialu

26-letni aktor, który popularność zawdzięcza serialowi "Rodzinka.pl", pojawił się na nowym plakacie serialu obok Matyldy Giegżno, która wcieli się w zaginioną Gabi oraz Katarzyny Gałązki występującej w roli jej siostry, Hani. O roli samego Macieja Musiała niewiele wiadomo, jednak zarówno fotosy, jak i zwiastun "Klangoru" sugerują, że grany przez niego Ariel Galej będzie postacią tajemniczą i mroczną, która może być zamieszana w zniknięcie nastolatki.

Fot. materiały prasowe CANAL+

"Klangor": zwiastun nowego serialu kryminalnego CANAL+

"Klangor" to opowieść o Rafale Wejmanie (Arkadiusz Jakubik) i jego żonie Magdzie (Maja Ostaszewska), których życie rozpada się na kawałki, gdy jedna z ich córek, Gabi (Matylda Giegżno), znika bez śladu. Rafał, psycholog więzienny w randze porucznika, wierzy, że tylko on może odnaleźć córkę. Mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania na własną rękę. By zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w noc zaginięcia Gabi, będzie musiał zaprzeczyć wszystkim wartościom, które jeszcze kilka dni wcześniej definiowały go jako męża, ojca i człowieka.

Oglądaj

Reżyserem serialu jest Łukasz Kośmicki, autorem zdjęć - Witold Płóciennik. Za produkcję odpowiadają Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł z Opus TV.

W obsadzie obok wspomnianych już gwiazd, zobaczymy też Wojciecha Mecwaldowskiego, Aleksandrę Popławską, Magdalenę Czerwińską, Piotra Witkowskiego i Magdalenę Koleśnik.

"Klangor" - co oznacza tytuł nowego serialu CANAL+?

CANAL+ udostępnił także zakulisowy materiał, w którym twórcy tłumaczą, czym właściwie jest tytułowy "Klangor" z nowego serialu stacji. Okazuje się, że za tajemniczą nazwą kryje się metafora nadchodzącej zmiany i nadziei. A co oznacza samo słowo? Zobaczcie poniższy materiał wideo:

Oglądaj

Premiera serialu "Klangor" odbędzie się 26 marca 2021 w serwisie online canalplus.com oraz na antenie CANAL+.