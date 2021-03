Kolejny aktor z serialu "Władca Pierścieni" odszedł z obsady. Co było przyczyną?

Co dzieje się na planie serialu "Władca Pierścieni"? Kolejny aktor odszedł z obsady z powodu braku porozumienia w kwestii obranej przez twórców drogi artystycznej. Produkcję opuścił Tom Budge, który poinformował o tym w mediach społecznościowych.

"Władca Pierścieni" - Tom Budge opuścił obsadę serialu

O tym, że platforma Amazon Prime pracuje nad serialem na motywach "Władcy Pierścieni" wiadomo już od kilku dobrych lat. Nie wiadomo jednak za dużo na temat fabuły i bohaterów, których zobaczymy w produkcji. Pandemia koronawirusa spowodowała, że prawdopodobnie na premierę serialu będziemy czekać jeszcze dłużej.

Miejmy nadzieję, że na datę debiutu serialu "Władca Pierścieni" nie wpłynie negatywnie odejście Toma Budge'a. Aktor, który nigdy nie zdradził, w kogo wcielił się w produkcji, postanowił odejść z obsady, o czym poinformował swoich fanów za pośrednictwem Instagrama.

Witajcie kochani, z wielkim smutkiem piszę, że opuściłem serial telewizyjny "Władca Pierścieni" Amazona.

Po niedawnym obejrzeniu pierwszych odcinków nakręconych w ciągu ostatniego roku okazało się, że Amazon postanowił pokierować moją postać w inny sposób, niż ją grałem... Muszę jednak podziękować zespołowi kreatywnemu za ich zaangażowanie do spróbowania czegoś, co uważałem za nowe, ekscytujące i piękne.

I szczerze dziękuję niezwykłej obsadzie i ekipie za ich miłość, wsparcie i przyjaźń z powodu tego bardzo trudnego i niezwykłego doświadczenia. Niestety, niektóre rzeczy po prostu nie mogą się udać.

Przeznaczenie moja matko, dziękuję ci.

Wygląda więc na to, że Budge zdecydował się odejść z serialu z powodu "różnic artystycznych" dotyczących fabuły serialu, a konkretnie tajemniczej postaci, w którą wcielał się aktor. Nie zdradzono jednak o jakiego bohatera chodzi, więc trudno przewidywać, czy twórcy teraz usuną wątek Budge'a, czy może zdecydują się nakręcić sceny z jego postacią od samego początku. To nie pierwszy raz, kiedy "Władca Pierścieni" Amazona traci jednego z aktorów. Pod koniec roku 2019 z obsady odszedł Will Poulter. W tamtym wypadku powód był bardziej prozaiczny - serial kolidował z jego wcześniej ustalonymi planami zawodowymi.

"Władca Pierścieni" - kiedy premiera serialu Amazona?

Dla osób, które jeszcze nie wiedzą - serial nie będzie adaptacją słynnej powieści w trzech częściach autorstwa J.R.R. Tolkiena. Twórcy postanowili stworzyć produkcję rozgrywającą się w Śródziemiu na długo, zanim Drużyna Pierścienia opuściła Rivendell. "Władca Pierścieni" i "Hobbit" będą więc stanowiły jedynie inspirację i punkt odniesienia dla nadchodzącej produkcji. W dużej mierze twórcy serialu mogą czerpać z innych książek Tolkiena, takich jak "Silmarillion".

W serialu w rolach głównych wystąpili Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker oraz Sara Zwangobani. Na razie nie zdradzono daty premery serialowego "Władcy Pierścieni", ale najprawdopodobniej trafi na Amazon Prime jeszcze w roku 2021.