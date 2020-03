Kolejny sezon "Lucyfera" jednak powstanie. Tom Ellis podpisał cyrograf na kolejne odcinki

Los "Lucyfera" pokazuje również, jak ważny jest dobry kontakt z fanami, dzięki którym Netflix podjął decyzje, by przejąć prawa do dystrybucji serialu. I chociaż jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że 5. sezon będzie jednocześnie ostatnim, to platforma streamingowa doszła do porozumienia z Warner Bros. TV, twórcami i obsadą, dzięki czemu produkcja doczeka się 6. serii.

Lucyfer - powstanie 6. sezon serialu

Jak podaje portal TVLine, Netflix sfinalizował rozmowy z grającym tytułowego bohatera Tomem Ellisem oraz twórcami serialu, Joe Hendersonem oraz Ildym Modrovichem. Wielu członków obsady miało długoterminowe umowy na kolejne sezony, więc raczej nie powinniśmy się martwić tym, że zabraknie kogoś z drużyny Lucyfera - w końcu im więcej, tym lepiej.

Na razie informacja nie została oficjalnie potwierdzona przez Netfliksa, ale skoro sfinalizowano rozmowy i wszystko jest niemalże dopięte na ostatni guzik, oświadczenie platformy streamingowej powinno pojawić się już niedługo. Jeśli chodzi zaś o samą warstwę merytoryczną 6. sezonu, to oczywiście nie wiemy o niej nic. W końcu nie zadebiutował jeszcze 5. sezon, o którym również nie wiemy zbyt dużo (oprócz tego, że będzie odcinek musicalowy, a Lucyfer na początku będzie w Piekle).

Nie powinniśmy się jednak spodziewać zbyt dużych zmian w formie show. Tom Ellis wyjaśnił podczas panelu na Comic-Conie w 2019 roku, że Netflix zakochał się w oryginalnym serialu, więc twórcy nie zamierzali diametralnie odmieniać tematyki, czy sposobu opowiadania fabuły. Bycie na platformie streamingowej pozwoliło jednak na większą wolność w pokazywaniu różnych nagich części ciała, jak na przykład tyłka Lucyfera. Zaznaczył też, że twórcy nie chcą, by serial był wulgarny:

" Chcę zaznaczyć, że moim zdaniem jednym z powodów, dla których ludzie lubią nasz serial, jest fakt, że nigdy nie przekraczamy pewnych granic. Są sugestie i staramy się być zuchwali, ale nigdy nie wulgarni. Naprawdę staramy się, żeby nie pójść o krok za daleko. Wszystko musi mieć sens i wytłumaczenie. "

Wszystkie 4 sezony "Lucyfera" są dostępne na Netfliksie. Daty premier 5. i 6. sezonu pozostają nieznane.