Kompozytor muzyki do "Władcy Pierścieni" wróci do Śródziemia? Ma napisać muzykę do serialu Amazona

Wygląda na to, że legendarny kompozytor Howard Shore powróci do Śródziemia. Autor muzyki do "Władcy Pierścieni" ma podobno napisać ścieżkę dźwiękową do nadchodzącego serialu od Amazon Studios.

Howard Shore napisze też muzykę do serialu Władca Pierścieni?

3 filmy, 3 Oscary - tak wygląda resume Howarda Shore'a, gdy pracował nad muzyką do filmów z serii "Władca Pierścieni". Ta po latach nadal jest ikoniczna, a melodie z utworów "Concerning Hobbits", czy "The Bridge of Khazad Dum" są zakorzenione w umysłach fanów trylogii Petera Jacksona na bazie dzieł J.R.R. Tolkiena aż do dziś.

Dlatego nie powinien być zaskoczeniem fakt, iż Amazon Studios postanowiło spróbować zatrudnić Howarda Shore'a do skomponowania muzyki do ich nadchodzącego serialu "Władca Pierścieni".

Jak podaje portal Deadline, Amazon Studios podobno jest w trakcie negocjacji z Howardem Shore'em, który miałby powrócić do Śródziemia po jakichś 20 latach przerwy. Niedawno zakończono zdjęcia do pierwszego sezonu "Władcy Pierścieni", więc czas najwyższy by znaleźć kompozytora muzyki. Wygląda jednak na to, że na razie Shore nie potwierdził udziału w projekcie.

Na razie na temat samego projektu nie wiemy zbyt dużo. Amazon przedstawił nam jakiś czas temu zdjęcie, które raczej przypominało szkic koncepcyjny i pokazywało jedynie krajobraz Śródziemia. Dowiedzieliśmy się jednak, że serial "Władca Pierścieni" ma zadebiutować 2 września 2022 roku, więc mamy jeszcze sporo czasu, żeby dowiedzieć się o produkcji więcej.

Twórcami serialu są J.D. Payne i Patrick McKay. Serial będzie "epickim dramatem" rozgrywającym się w Drugiej Erze Śródziemia, czyli tysiące lat przed wydarzeniami z filmów "Władca Pierścieni". Produkcja rozpocznie się w czasach relatywnego pokoju, a my poznamy losy sporej obsady, która będzie musiała się przygotować na długo zapowiadany powrót Zła do Śródziemia.

Zostając przy obsadzie - ta będzie naprawdę przepastna. Główne role zagrają: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman i Sara Zwangobani.