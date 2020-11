Koniec "Castle Rock". Ulubiony serial fanów Stephena Kinga został skasowany

Czekacie na trzeci sezon serialu "Castle Rock"? To się nie doczekacie. Serwis Hulu zakończył produkcję tytułu inspirowanego twórczością Stephena Kinga.

"Castle Rock" - Hulu kasuje serial

Stephen King to jeden z nielicznych pisarzy, którzy mogą pochwalić się tak dużą ilością dzieł przeniesiony na duży i mały ekran. Od kilku dekad do kin i stacji telewizyjnych trafiają regularnie kolejne adaptacje jego książek.

W ciągu ostatnich lat mogliśmy zobaczyć "To", "Smętarz dla zwierzaków" czy "Outsider". Wśród produkcji na podstawie twórczości Kinga w 2018 roku pojawił się również serial Hulu pod tytułem "Castle Rock". Doczekał się tylko dwóch sezonów, bo jak podaje The Hollywood Reporter, przedstawiciele platformy postanowili go zakończyć.

Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną podjęcia takiej decyzji. Być może chodzi o konflikt interesów Warner Bros. TV i Bad Robot J.J. Abramsa odpowiedzialnych za "Castle Rock" z Hulu. Obie firmy pracują obecnie nad serialem "Overlook", będącym spin-offem "Lśnienia", który powstanie dla HBO Max, czyli konkurencji serwisu emitującego "Castle Rock". Fani serialu nie powinni być zdziwieni, gdyż w ostatnim czasie Hulu skasowało wiele produkcji. Szefowie platformy chcą zakończyć współpracę z zewnętrznymi firmami i skupić się na tworzenia własnych treści.

"Castle Rock" - o czym jest serial?

Pomysł na "Castle Rock" to niezwykle ambitne przedsięwzięcie. Twórcy wpadli na pomysł stworzenia antologii rozgrywającej się w uniwersum Stephena Kinga. Każdy czytelnik króla horroru wie, że wydarzenia wielu książek pisarza rozgrywają się w tym samym świecie. Pierwszy sezon skupiał się więc na dziwacznych mieszkańcach tytułowego miasteczka, które po raz pierwszy pojawiło się w opowiadaniu "Martwa strefa". W drugim sezonie mogliśmy śledzić przygody szalonej pielęgniarki Annie Wilkes znanej z powieści "Misery".

W rolach głównych wystąpili między innymi Bill Skarsgård, Melanie Lynskey, Sissy Spacek, André Holland, Jane Levy, Scott Glenn, Lizzy Caplan, Tim Robbins, Elsie Fisher, Paul Sparks, Barkhad Abdi, Yusra Warsama i Matthew Alan.

Jaka jest twoja ulubiona ekranizacja powieści "Stephena Kinga"? "Lśnienie" "To" z 2017 roku "To: Rodział drugi" "To" z 1990 roku "Smętarz dla zwierzaków" z 2019 roku "Smętarz dla zwierzaków" z 1989 roku "Carrie" "Cujo" "Misery" Inna

Zobacz też: Stephen King zdruzgotany po wizycie w kinie. Co go tak wzburzyło?