Koniec "Supergirl"! Serial został anulowany i skończy się po 6. sezonie

Jak podaje portal Variety, Supergirl już niedługo odwiesi swoją pelerynę na wieszak. We wspólnej decyzji stacja CW, Warner Bros. Television i Berlanti Productions poinformowali media, że nadchodzący 6. sezon "Supergirl" będzie jednocześnie jego ostatnim.

Produkcja nad finałowym sezonem "Supergirl" ma oficjalnie ruszyć jeszcze we wrześniu, ponieważ scenarzyści potwierdzili, że mają już napisaną większość pomysłów na fabułę ostatnich 20 odcinków. Stacja CW chce je natomiast wyemitować jeszcze w 2021 roku.

Wieść na temat zakończenia "Supergirl" nadchodzi dokładnie 4 miesiące po premierze finałowego epizodu 5. sezonu. Przypomnijmy, że serial oryginalnie zadebiutował na stacji CBS, a od 2. sezonu został przeniesiony na stację CW, gdzie pełnił całkiem ważną rolę w Arrowverse. To w nim zadebiutowali m.in. Superman (który doczeka się własnego serialu "Superman and Lois", również na CW) i Martian Manhunter.

Wcielająca się w tytułową rolę Melissa Benoist odniosła się do wiadomości na swoich mediach społecznościowych, pisząc na Instagramie:

"

Powiedzieć, że granie tej ikonicznej postaci było dla mnie honorem, to jak nie powiedzieć nic. Obserwowanie wpływu tego serialu na dziewczynki na całym świecie sprawia, że czuje się ukorzona i nie mam na to słów. Kara miała wpływ również na mnie. Nauczyła mnie siły, której wcześniej nie miałam i tego, by nawet w najciemniejszych zakątkach szukać nadziei. Przypomniała mi też o tym, że najmocniejsi jesteśmy zjednoczeni. To, co ona reprezentuje, to bycie lepszym. Sprawiła, że moje życie jest teraz lepsze i zawsze będę za to wdzięczna.

Jestem podekscytowana, że możemy zaplanować koniec tej pięknej podróży i nie mogę się doczekać, aż się nim z wami podzielimy. Obiecuję, że to to będzie kawał piekielnie dobrego sezonu. "