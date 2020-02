Koniec serialu "Rodzinka.pl". Produkcja zniknie z anteny TVP po 16 sezonach

Serial "Rodzinka.pl" to codzienne perypetie rodziny Boskich, które widzowie mogą oglądać na antenie TVP2 od 2011 roku. Historia opowiada o pięcioosobowej rodzinie na czele z panią domu - Natalią (Małgorzata Kożuchowska), panem domu - Ludwikiem (Tomasz Karolak). W rolę dzieci małżeństwa wciela się Maciej Musiał, Adam Zdrójowski oraz Mateusz Pawłowski. W serialu pojawia się również jedna z najpopularniejszych aktualnie aktorek i influencerek młodego pokolenia - Julia Wieniawa.

Niestety fani serialowej rodzinki będą zawiedzeni. Telewizja Polska ogłosiła, że serial nie będzie kontynuowany, a wiosną 2020 roku na ekrany trafi ostatni sezon serii.

O końcu przygody z serialem poinformowała fanów na swoim Instagramie Małgorzata Kożuchowska, która przyznała, że przeżyła na planie piękne chwilę i podziękowała widzom za wspólny czas spędzony przed telewizorem.

Dzięki temu, że pokochaliście rodzinkę Boskich, przeżyłam tutaj piękne lata swojego aktorskiego życia, poznałam wspaniałych ludzi, doświadczyłam wielu wzruszeń, ale i zabawnych historii, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Chciałabym Wam podziękować za to, że z nami byliście i chcieliście nas oglądać! Za pozytywne słowa, za wszystkie miłe i ciepłe reakcje, z którymi spotykaliśmy się przez cały ten okres, w kraju i za granicą. Wszyscy odczuwaliśmy bijącą od Was serdeczność i pozytywne emocje! To nas napędzało i motywowało do kolejnych sezonów. Rodzinkę tę znaną z ekranu, tworzyła rodzinka z planu zdjęciowego. "