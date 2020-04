Koniec z Baby Yodą - oto zbuntowany Teenage Yoda w "zwiastunie" 2. sezonu "The Mandalorian"

"The Mandalorian" zachwycił fanów na całym świecie i przywrócił wiarę, że uniwersum "Gwiezdnych wojen" ma nam jeszcze coś dobrego do zaoferowania. Jednak co najważniejsze - przyniósł nam nowego ulubieńca sieci, Baby Yodę. Mały zielony stworek zaskarbił sobie serca widzów, a zachwytów nad jego słodyczą nie było końca. Jednak, czy ten stan rzeczy zostanie zachowany w 2. sezonie? Jeden z fanów założył, że nie i w zwiastunie swojego autorstwa wprowadził jego nastoletnią wersję - Teenage Yodę. Już na pierwszy rzut oka widać, że nastolatek sprawia problemy wychowawcze...

Zbuntowany Teenage Yoda w "zwiastunie" 2. sezonu "The Mandalorian"

Analogiczna sytuacja zaistniała w przypadku Baby Groota - długo nie przyszło nam się nim cieszyć. Drewniany malec bawił nas w 2. części "Strażników Galaktyki", by już w następnym filmie ukazać się nam jako zdystansowany, pyskaty nastolatek. Yoda wniósł ten nastoletni bunt na jeszcze inny poziom.

W fanowskim zwiastunie widzimy, jak Teenage Yoda popala trawkę i nic nie robi sobie z kazań prawionych przez Mando. Co więcej - na pouczenie reaguje tekstem "Nie jesteś moim prawdziwym ojcem!". Wypowiada to w typowej dla Mistrza Yody składni "My real father you are not". Choć część internautów potraktowała "zwiastun" całkiem serio, jest on jedynie żartem z okazji Dnia Marihuany, który wypada 20 kwietnia.

2. sezon serialu "The Mandalorian" pojawi się na platformie Disney + jesienią 2020 roku. Do obsady serialu dołączy wówczas Rosario Dawson, która wcieli się w Ahsokę Tano - byłą uczennicę Anakina Skywalkera. Wiemy również, że w studiu ruszyły już prace nad 3. sezonem serii.