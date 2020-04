Kontynuacja "Ucha prezesa"? Robert Górski stworzył serial "Państwo z kartonu"

Swego czasu ogromną popularnością cieszył się serial "Ucho prezesa" - internetowa produkcja stworzona przez Roberta Górskiego - komika z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Był to społeczno-polityczny komentarz, inspirowany bieżącymi wydarzeniami z kraju, opowiadanymi z perspektywy tytułowego prezesa partii rządzącej. W produkcji gościnnie wystąpił szereg gwiazd. "Ucho prezesa" cieszyło się ogromną popularnością, jednak po czterech sezonach zakończono produkcję. Mamy jednak dobre wieści. Robert Górski powraca z nowym serialem internetowym - "Państwo z kartonu".

"Państwo z kartonu" - kontynuacja "Ucha prezesa"?

Oprócz osoby twórcy, podobnej formy serialu i dotykania spraw bieżących, nowa produkcja Górskiego będzie różnić się od "Ucha prezesa". Twórca skupi się bowiem na życiu artysty w czasach pandemii koronawirusa.

W rolach głównych wystąpią Górski praz jego żona - dziennikarka Monika Sobień-Górska. "Państwo z kartonu" zostało zrealizowane za pomocą telefonu komórkowego. Zdjęcia powstały w domu kabareciarza na Warmii. Oto jak prezentuje się zwiastun nowego serialu.

" Przed Wami nowy serial komórkowy Roberta Górskiego. Nakręcił go wraz z żoną! "Państwo z kartonu" to prawdopodobnie pierwszy na świecie serial w całości nakręcony komórką. A właściwie kalkulatorem. Reżyserem jest statyw od lornetki znaleziony w piwnicy. Ukryci w izolacji małżonkowie z rocznym dzieckiem muszą sprostać nie tylko zagrożeniu epidemią, ale też zwykłym plagom: szerszeni, oglądania wszystkich seriali na Netfliksie, braku prądu, nadmiaru ryżu, unikania seksu przez jedną ze stron czy propagandy rządu. Serial, w odróżnieniu od "Ucha Prezesa", ociepla wizerunek zwykłych ludzi. Oglądajcie – zobaczycie, że nie tylko wy tak macie. Autorem scenariusza jest życie małżonków. "

Górski w rozmowie z Polska Times opowiedział, co skłoniło go do powołania do życia "Państwa z kartonu".

" Miałem chwilę zwątpienia. Czy tamten świat jeszcze wróci? Jaki nowy się wyłoni? Czy to, co pisze, będzie jeszcze aktualne. Ale w końcu stwierdziłem: "Do licha, niech ten świat się dostosuje do mnie, a nie ja do niego"... Nasza branża przeżywa ciężkie chwile, bo nie gramy i pewnie nieprędko pojawimy się na estradzie. Nie mogę więc czekać, aż pandemia minie, tylko muszę działa. "

Tak w domowych warunkach powstała produkcja, która zadebiutuje już niebawem.

"Państwo z kartonu" - kiedy premiera?

Nowy serial twórcy "Ucha prezesa" zadebiutuje 26 kwietnia 2020 roku o godzinie 21:50 na antenie Telewizji WP. Dzień później - 27 kwietnia będzie dostępny w serwisie YouTube. Pierwszy sezon ma liczyć sześć odcinków. Niewykluczone jednak, że jeśli widzowie pokochają nowy serial "Górskiego", powstaną kolejne przygody rodziny tytułowego małżeństwa.

