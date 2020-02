Koreański zespół BTS wykonał piosenkę z czołówki "Przyjaciół". Wyszło... średnio

Członkowie k-popowego zespołu BTS robią furorę na całym świecie. Ostatnio wzięli udział w programie Jamesa Cordena "Carpool Karaoke", gdzie zaśpiewali między innymi "Circles" Post Malone'a i "Finesse" Bruno Marsa. W pewnym momencie Koreańczycy przyznali, że są fanami serialu "Przyjaciele". Jak się można domyślić, rozmowa szybko przeszła w próbę wykonania słynnej piosenki, która znalazła się w czołówce sitcomu. Okazało się, że "I'll Be There for You" nie jest ich mocną stroną.

"Przyjaciele" - koreański zespół BTS wykonał utwór z czołówki

Siedmiu członków boys bandu z Korei Południowej gościło w samochodzie Jamesa Cordena, jednak wyłącznie jeden z nich - RM - porozumiewa się w języku angielskim. Pełnił zatem rolę tłumacza. W pewnej chwili prowadzący zapytał chłopaka, gdzie nauczył się języka. Ten przyznał, że dobrą znajomość angielskiego zawdzięcza serialowi "Przyjaciele", który oglądał jako dziecko.

" - Nauczyłem się dzięki "Przyjaciołom". - Oglądając serial "Przyjaciele"? - Mama kupiła mi DVD, wszystkie 10 sezonów. Oglądałem to w kółko. Najpierw z koreańskimi napisami, potem angielskimi, a ostatecznie w ogóle z nich zrezygnowałem. Myślę, że to naprawdę mi pomogło. - Więc przez kilka lat chodziłeś po prostu po ulicy i krzyczałeś: "MIELIŚMY PRZERWĘ"? "

Następnie okazało się, że reszta zespołu również śledziła perypetie szóstki z Manhattanu. Gdy już ustalono, że każdy z pasażerów jest zaznajomiony z serialem, musiało dojść próby zaśpiewania słynnej piosenki przewodniej (start 2:09). Niestety, w przeciwieństwie do innych utworów, "I'll Be There for You" wyszło dość... drętwo i niezręcznie. Cóż, w końcu nie każdy musi być mistrzem we wszystkim.

Zobacz też: Odcinek specjalny "Przyjaciół" zarobi miliard dolarów? To najwyższa kwota w historii telewizji!