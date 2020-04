Koronawirus: Elmo pocieszy widzów "Ulicy Sezamkowej" w specjalnym odcinku na temat pandemii

Pandemia koronawirusa to nie przelewki. Kryzysowa sytuacja może przerazić szczególnie najmłodszych, którzy nie do końca rozumieją, co się właściwie dzieje. Z tego powodu do akcji wkracza niezawodna "Ulica Sezamkowa" z Elmo na czele.

Koronawirus - "Ulica Sezamkowa" walczy z pandemią

Legendarny program dla dzieci słynie z podejmowania niezwykle ważnych tematów. Dzięki temu mali widzowie są w stanie zrozumieć złożoności otaczającego ich świata.

Nie inaczej jest w przypadku pandemii COVID-19. Twórcy "Ulicy Sezamkowej" ogłosili, że niebawem wyemitują specjalny półgodzinny odcinek zatytułowany "Sesame Street: Elmo’s Playdate". Ma on za zadanie pomóc rodzinom w walce z kryzysem wywołanym epidemią. Twórcy skupią się nie tylko na wyjaśnieniu pandemii, ale również poruszą inny ważny temat - niestrudzoną walkę wszystkich osób, które są na pierwszej linii frontu - lekarzy, pracowników ratownictwa medycznego, pielęgniarek i innych osób, które nie zamknęły się w domach z powodu wykonywanego zawodu.

Twórcy zapowiadają, że celem "Sesame Street: Elmo’s Playdate" jest sprawienie, by dzieci troszczyły się o otaczające jej osoby. Odcinek ma też pomóc rodzicom "stworzenie owego sensu normalności". Bohaterami będą oczywiście mieszkańcy tytułowej ulicy z czerwonym stworkiem Elmo na czele, ale w odcinku pojawią się również goście specjalni. Aktorzy Lin-Manuel Miranda, Anne Hathaway i Tracee Ellis Ross pomogą w wytłumaczeniu zjawiska pandemii oraz udzielą się wokalnie we wstawkach musicalowych. Całość ma mieć formę wideokonferencji, uzmysławiając dzieciom, jak ważny jest społeczny dystans.

Co sądzisz o odcinku specjalnym "Ulicy Sezamkowej"? Piękna inicjatywa. Na pewno pokażę swoim dzieciom Obojętne mi to. Nie mam dzieci Dzieci nie powinny zaprzątać sobie głowy tego typu rzeczami

"Sesame Street: Elmo’s Playdate" - kiedy premiera?

Odcinek specjalny "Ulicy Sezamkowej" zadebiutuje jednocześnie na kilku platformach należących do WarnerMedia - na antenach stacji ET, HBO, HBO Latino, Boomerang, Cartoon Network, TBS, TNT, truTV i PBS już 14 kwietnia 2020 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy "Sesame Street: Elmo’s Playdate" trafi do Polski.

Zobacz też: Czy Bert i Ernie z „Ulicy Sezamkowej” są gejami? Zdania są podzielone