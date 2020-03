Koronawirus nie opóźni daty premiery 2. sezonu "The Umbrella Academy"

Na razie koronawirus daje się we znaki głównie twórcom filmowym, z powodu zamkniętych kin i planów zdjęciowych. Seriale przeżywają złotą erę, a serwisy streamingowe cieszą się większym zainteresowaniem niż zwykle. Na dłuższą metę epidemia COVID-19 może się jednak przyczynić do opóźnień w powstawaniu produkcji w odcinkach. Na szczęście nie dotknie premiery drugiego sezonu "The Umbrella Academy".

"The Umbrella Academy" sezon 2 - koronawirus nie wpłynie na premierę serialu

Prace nad drugim sezonem "The Umbrella Academy" zaczęły się na długo przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Z tego powodu twórcy będą w stanie skończyć serial na czas. Showrunner Steve Blackman, zapewnił o tym swoich fanów za pośrednictwem Instagrama.

" Nawet korona nie jest w stanie zatrzymać montażu "The Umbrella Academy"! Ale przysięgam, że myjemy ręce! "

Jak widać na załączonym obrazku, postprodukcja serialu trwa. Oznacza to, że twórcy hitu Netfliksa są na końcowym etapie prac nad drugim sezonem "The Umbrella Academy". Showrunner zdradził też pierwszy kadr z nadchodzącej kontynuacji, na którym widzimy brodatego Diego Hargreevesa.

"The Umbrella Academy" sezon 2 - kiedy premiera na Netflix?

Brak przesunięcia daty premiery serialu na pewno ucieszy fanów, ponieważ pierwszy sezon zakończył się cliffhangerem. Gdyby widzowie mieli czekać dłużej na ciąg dalszy tej zwariowanej historii opartej na głośnym komiksie Gerarda Waya i Gabriela Bá, zapewne odeszliby od zmysłów. Na razie Netflix nie zapowiedział jeszcze, kiedy dokładnie zobaczymy nowe odcinki serialu. Wiadomo, że premiera odbędzie się jeszcze w roku 2020.

