Koronawirus zawita na plan nowego sezonu „Chirurgów”. Twórcy „czują odpowiedzialność, by opowiedzieć o pandemii”

„Chirurdzy” (org. „Grey’s Anatomy”) to serial stacji ABC, stworzony przez Shondę Rhymes i emitowany nieprzerwanie od 2003 roku. Jesienią stacja miała wyemitować 17. sezon serialu, jednak z powodu pandemii koronawirusa zdjęcia wciąż się nie rozpoczęły. Nie oznacza to jednak, że ekipa serialu w tym czasie próżnuje. Wręcz przeciwnie. Scenarzyści mają pełne ręce roboty, pisząc skrypty do nowych odcinków lubianej produkcji.

Producentka wykonawcza serialu, Krista Vernoff wzięła udział w specjalnym panelu amerykańskiej Akademii Telewizyjnej – „Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going”. Kobieta zdradziła, jakie scenarzyści mają plany na nowy sezon.

" „Na pewno opowiemy o pandemii. Nie ma możliwości, by długo-emitowany medyczny serial telewizyjny nie podjął najważniejszego tematu medycznego naszego życia” – zdradziła podczas panelu. "

Producentka dodała także, że prace nad scenariuszami nowych sezonów zawsze przebiegają w podobny sposób. Producenci zapraszają do siebie lekarzy oraz konsultantów medycznych, którzy opowiadają im najzabawniejsze, czy najbardziej szalone historie.

„W tym roku, ich opowieści przypominały terapię”.

Jak wspomina Vernoff, podczas tegorocznych konsultacji lekarze z trudem powstrzymywali łzy, trzęśli się na całym ciele, a ich historie przypominały raczej opowieści z frontu wojennego, aniżeli z amerykańskich szpitali.

" „Byliśmy jednymi z pierwszych osób, którym rzeczywiście opowiedzieli o swojej pracy. (…) Ich historie przypominały opowieści z frontu. Z wojny, na którą nigdy nie trenowali. To dało nam podstawy do wielu dyskusji na temat postaci Owena (…). Owen w końcu wywodzi się ze środowiska wojskowego, więc akurat on był szkolony dokładnie w tych zagadnieniach, z którymi teraz boryka się większość lekarzy”. "

Producentka dodała, że z trudem i wielkim bólem słuchało się tegorocznych opowieści o niezwykle trudnych sytuacjach, w jakich znaleźli się pacjenci oraz pracownicy medyczni. Podkreśliła jednak, że jako jeden z najpopularniejszych seriali medycznych na antenie, ich odpowiedzialnością jest opowiedzieć przynajmniej część z tych historii.

„Chirurdzy” – sezon 17. Kiedy premiera?

W tym momencie wciąż trudno powiedzieć, kiedy aktorzy wrócą na plan serialu ABC. Przez pandemię koronawirusa praca na planach filmowych została przerwana i na razie trudno jest określić dokładną datę powrotu do normalnego trybu pracy. Pewnym jest jednak, że twórcy „dokładają wszelkich starań, aby zachować szczególną formułę dramatu, romansu i humoru, która tak dobrze sprawdziła się w dotychczasowych odcinkach serialu”, jak skwitowała sprawę Vernoff.

