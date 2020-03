Koronawirus źle wpłynie na Netfliksa? Ciekawe prognozy analityków

Na razie wartość akcji Netfliksa wydaje się trzymać wysoki poziom. Wiele osób na całym świecie jest zmuszonych do siedzenia w domach z dala od pracy, czy szkoły, co skutecznie wpływa na dużą oglądalność platformy. Kto wie, może serwis czeka nawet na wzrost i tak zaskakująco ogromnej ilości użytkowników? Jednak jedna analityczka z firmy Needham przepowiada spore straty czekające na Netfliksa.

Jak podaje Yahoo! Finance, Laura Martin wypowiedziała się w sprawie wzrostu platform streamingowych spowodowanych koronawirusem. Analityczka stwierdziła, że serwis może raczej stracić wielu międzynarodowych użytkowników, a co za tym idzie, również spore ilości pieniędzy, niż ich zyskać.

Jak słusznie zauważyła, owszem wiele osób będzie oglądała więcej programów, ale ten dodatkowy czas wcale nie pomoże Netfliksowi. Subskrybenci już wykupili dostęp do usługi, więc nieważne jest, ile czasu spędzają na oglądaniu programu:

Martin wyjaśniła, że Netflix jest produktem luksusowym, a nie pierwszej potrzeby. W związku z tym, użytkownicy z Europy i innych miejsc dotkniętych COVID-19 będą chcieli zrezygnować z niepotrzebnych dóbr, by zaoszczędzić w trudnym czasie:

"

Włochy właśnie ogłosiły kwarantannę w całym kraju, co oznacza miliony ludzi niezdolnych do pójścia do pracy i zarabiania pieniędzy. Jako, że Netflix jest luksusem, możemy założyć, że międzynarodowe przychody ulegną zmniejszeniu i powrócą do normy dopiero, gdy poradzimy sobie z COVID-19. "