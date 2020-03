„Kosmiczny wykop”. Jest pierwszy zwiastun serialu z Robertem Lewandowskim w roli głównej

Serial „Kosmiczny wykop” przeznaczony jest dla młodych fanów piłki nożnej. Twórcom udało się przekonać do udziału w projekcie Roberta Lewandowskiego, który w produkcji będzie grał główną rolę.

Atutem animacji ma być promujący familijne wartości charakter – to właśnie on sprawił, że „Kosmiczny wykopem” zainteresował się Lewandowski.

Pierwszy zwiastun pokazuje, jaką wizję serialu ma jego twórca, znany z „Włatcy móch” Bartosz Kędzierski i na jakim poziomie artystycznym stoi „Kosmiczny wykop”.

Zwiastun „Kosmicznego wykopu” prezentuje kreskę animacji oraz zarysowuje fabułę serialu, mającego koncentrować się na podkreślaniu wartości przyjaźni, tolerancji i empatii.

Robert Lewandowski zachęca do oglądania serialu takimi słowami:

"

Zapraszam wszystkich najmłodszych z całymi rodzinami do oglądania bajki, która odpowie między innymi na pytania: Co to jest lojalność i tolerancja? Na czym polega gra fair play? Jak pomagać drugiemu człowiekowi i dlaczego jest to ważne? "