Powraca "Koszmar minionego lata". Powstanie serial na podstawie kultowego horroru

Już niedługo jeden z popularnych slasherów z końca XX wieku przeżyje drugą młodość. Mowa o "Koszmarze minionego lata", który dzięki jednej z platform streamingowych otrzyma serialową wersję. Kiedy zobaczymy nową wersję horroru o psychopacie z hakiem, mszczącym się na grupie nastolatków?

Koszmar minionego lata - kultowy horror będzie serialem

Lata 80. i 90. XX wieku zdecydowanie należały do slasherów. To właśnie w ty okresie powstały najsłynniejsze horrory tego podgatunku.

Jednym z nich jest "Koszmar minionego lata" z 1997 roku. Jak podaje Deadline, platforma Amazon Prime zamówiła serial, który będzie odświeżoną wersją filmu w reżyserii Jima Gillespie'ego. Serial ma powstać we współpracy z Sony Pictures Television, Atomic Monster Jamesa Wana oraz Original Film.

O tym, że powstaje nowa wersja "Koszmaru minionego lata" informowano już latem 2019 roku, ale od tego momentu nie było żadnych konkretów dotyczących serialu. Wówczas wiadomo było jedynie, że za scenariusz odpowiadać miał Shay Hatten - scenarzysta "Johna Wicka 3". Reżyserem pilotażowego odcinka miał być natomiast James Wan.

Według nowych informacji showrunnerką, producentką i scenarzystką zostanie Sara Goodman znana między innymi z pracy nad serialami "Plotkara" i "Kaznodzieja". James Wan będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Fabuła, podobnie jak film sprzed 23 lat, będzie bazowała na powieści Lois Duncan pod tytułem "I Know What You Did Last Summer" z 1973 roku. Ponownie zobaczymy więc szaleńca, który postanowił zemścić się na nastolatkach, którzy byli odpowiedzialni za zatuszowany wypadek, który miał miejsce rok wcześniej.

Albert Cheng - szef działu telewizji w Amazon Studios skomentował nadchodzący serial.

" Najlepsze serie horrorów zawsze dostają kolejną szansę, a seria "Koszmar minionego lata" pod okiem Sary Goodman to pokręcona aktualizacja kultowego slashera. Nasi globalni klienci Prime Video pokochają nowoczesne podejście do swojego ulubionego filmu. "

Na dalsze szczegóły dotyczące produkcji musimy jeszcze poczekać.

"Koszmar minionego lata" - kiedy serial trafi na Amaon Prime?

W oryginalnym filmie w rolach głównych wystąpili Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze, Jr., Ryan Phillippe i Johnny Galecki. Kto wcieli się w nastolatków tym razem? O tym przekonamy się za jakiś czas. Twórcy na razie nie wybrali jeszcze obsady nowego "Koszmaru minionego lata". Biorąc pod uwagę szalejącą pandemię koronawirusa trudno przewidzieć, kiedy ruszą zdjęcia do serialu. Niewykluczone, że na pierwszy odcinek horroru będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy.

