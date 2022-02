"Krakowskie potwory" nadchodzą! Zobaczcie zapowiedź nowego polskiego serialu Netflixa

Krakowskie potwory - zobaczcie klimatyczną zapowiedź polskiego serialu

"Krakowskie potwory" to dramat z elementami fantasy, przyglądający się losom pewnej studentki medycyny, która odkrywa tajne stowarzyszenie. Jej członkowie, pod przykrywką badań naukowych, tak naprawdę konfrontują się ze światem zjawisk nadprzyrodzonych.

Dzięki znajomości z członkami elitarnej grupy Alex poznaje prawdziwe oblicze słowiańskiej mitologii i legend dawnego Krakowa, wchodząc do świata pełnego pradawnych potworów i bóstw. Co więcej - dziewczyna dowie się przerażającej prawdy o tym, co owe legendy i mity przemilczały.

W sieci zadebiutował właśnie nowy, klimatyczny teaser polskiego serialu "Krakowskie potwory". Zobaczycie go poniżej:

Oglądaj

Reżyserkami serialu jest duet: Kasia Adamik i Olga Chajdas. Panie spotkały się wcześniej na planie serialu HBO "Wataha", hicie Netflixa "1983", czy pierwszym polskim filmie oryginalnym platformy "Erotica 2022". Autorkami scenariusza są ośmioodcinkowego serialu są natomiast Magdalena Lankosz, Anna Sieńska, Gaja Grzegorzewska.

Na ekranie zobaczymy zaś takich aktorów i aktorki jak: Andrzej Chyra, Barbara Liberek, Stanisław Linowski, czy Małgorzata Bela. Premierę serialu "Krakowskie potwory" zaplanowano natomiast na 18 marca 2022 roku.