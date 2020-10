Arek Jakubik o roli Kuma Kaplicy w "Królu": "Jest Robin Hoodem związanym z lewicą" [WIDEO]

Premiera serialu "Król" na podstawie powieści Szczepana Twardocha zbliża się wielkimi krokami. Miłośnicy książki oraz fani polskich seriali premium mieli już okazję obejrzeć zwiastun "Króla" oraz oficjalny plakat serialu. Teraz przyszedł czas, by poznać bliżej głównych bohaterów. Do najciekawszych z nich z pewnością należy Jan "Kum" Kaplica grany przez Arka Jakubika. Jak gwiazdor "Kleru" ocenia swoją postać? Czy zmienił coś względem książkowego pierwowzoru? I w jaki sposób poświęcił się dla roli? Zobacz specjalne materiały na temat Kuma Kaplicy z serialu "Król".

"Król": Arek Jakubik o swojej roli w serialu

Jan "Kum" Kaplica opisywany jest jako "warszawski ojciec chrzestny", szef gangu z rozległymi koneksjami, który panuje nad przedwojenną stolicą i któremu każdy jest coś winien. Rubasz­ny i groźny zarazem często posuwa się do okrucieństwa. Jednocześnie jednak opiekuje się najbiedniejszymi i ma silne poczucie sprawiedliwości.

Arek Jakubik wyznaje, że starał się uczynić swoją postać bardziej niejednoznaczną i ciepłą od tej, którą na kartach swojej książki stworzył Szczepan Twardoch. Aktor określa Kuma Kaplicę mianem "Robin Hooda", podkreślając, że jest "bardzo blisko związany z lewicą" i że "nienawidzi faszystów". Co jeszcze mówi o swoim bohaterze? Zobaczcie sami:

"Król" - serial na podstawie powieści Szczepana Twardocha

"Król" to ośmioodcinkowy serial produkcji CANAL+ na podstawie docenianej w Polsce i na świecie książki Szczepana Twardocha o tym samym tytule. Jego akcja toczy się w 1937 roku w Warszawie, gdy nad Polską i Europą wisi już widmo faszyzmu. Miastem rządzi żydowski gang, na którego czele stoi polski socjalista Kum Kaplica. Jednym z jego czołowych przedstawicieli jest natomiast Jakub Szapiro (Michał Żurawski) - uwielbiany przez kobiety i budzący respekt wśród mężczyzn. Jakub marzy o tym, by zająć miejsce Kuma. Jednocześnie bierze pod opiekę młodego Mosza Bernsztajna, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem na szczytach władzy zawiązuje się spisek, który może zmienić zarówno oblicze Warszawy, gangu Kuma, jak i przyszłość Szapiry. Jakubowi przyjdzie stanąć do walki o władzę na ulicach Warszawy.

"Król" - kiedy premiera na CANAL+?

W obsadzie serialu "Król" znalazła się prawdziwa śmietanka polskiego kina. Prócz wspomnianych już Arka Jakubika i Michała Żurawskiego w produkcji wystąpią m.in.: Magdalena Boczarska, Kacper Olszewski, Borys Szyc, Adam Ferency, Bartłomiej Topa, Andrzej Seweryn, Krzysztof Pieczyński, Adam Bobik, Lena Góra, Aleksandra Konieczna, Aleksandra Pisula i Piotr Żurawski.



Reżyserem serialu jest Jan P. Matuszyński, twórca obsypanej nagrodami "Ostatniej rodziny". Za koncepcję serialu odpowiadają: Łukasz M. Maciejewski, Szczepan Twardoch, Jan P. Matuszyński i Leszek Bodzak. Głównym scenarzystą jest Łukasz M. Maciejewski, wspierany przez Danę Łukasińską oraz Szczepana Twardocha, który napisał dialogi i pełnił rolę konsultanta. Autorem zdjęć jest Kacper Fertacz, kierowniczką produkcji - Dagmara Bończyk. Producentem wykonawczym serialu na zlecenie CANAL+ jest Aurum Film – Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.

Premiera serialu "Król" została zapowiedziana na 6 listopada 2020 roku. Produkcja jednocześnie pojawi się na CANAL+ PREMIUM oraz w nowej usłudze CANAL+ - telewizja przez internet.

