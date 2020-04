"Król tygrysów" - znamy datę premiery specjalnego odcinka serialu dokumentalnego Netfliksa

Przełom marca i kwietnia 2020 roku to nie tylko pandemia koronawirusa, ale również nowy serial dokumentalny platformy Netflix. Dzięki "Królowi tygrysów" cały świat oszalał na punkcie Joego Exotica, jego niesamowitej historii i innych barwnych postaci zaprezentowanych w produkcji twórców innego głośnego dokumentu - "Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła". Fani "Króla tygrysów" byli żądni ciągu dalszego opowieści, która wydarzyła się naprawdę. Netflix wyszedł im naprzeciw, powołując do życia jednoodcinkowy program "The Tiger King and I". Kiedy odbędzie się jego premiera?

"Król tygrysów' - kiedy premiera kontynuacji serialu Netflix?

Widzowie serialu "Król tygrysów" domagali się rozwiania wszelkich wątpliwości wokół sprawy Joe Exotica. Z tego powodu postało uzupełnienie serialu w postaci "The Tiger King and I", który jakiś czas temu zapowiedział jeden z bohaterów serialu - Jeff Lowe.

Chociaż osoby, które znają historię Lowe'a, mogli poddawać w wątpliwość jego słowa, wygląda na to, że tym razem był w stu procentach szczery. Twórcy rzeczywiście odwiedzili ponownie bohaterów "Króla tygrysów" i przeprowadzili z nimi szereg rozmów, które mają rozwiewać wszelkie niejasności związane z opowieścią ukazaną w serialu. Z tego powodu Netflix zamieścił zabawne wideo inspirowane elementami "Króla tygrysów", w którym zapowiedział datę premiery "The Tiger King and I".

" "The Tiger King and I" - program ukazujący dalsze losy bohaterów "Króla tygrysów"poprowadzi Joel McHale. Pojawią się w nim zupełnie nowe wywiady z Johnem Reinke, Joshuą Dialem, Johnem Finlayem, Saff, Erikiem Cowie'em, Rickiem Kirkmananem oraz Jeffem i Lauren Lowe'ami. Premiera 12 kwietnia. "

Wygląda więc na to, że program trafi do bazy Netfliksa już w najbliższą niedzielę - 12 kwietnia 2020 roku. Prawdopodobnie data dotyczy również polskiej wersji platformy streamingowej.

Co ciekawe na podanej wyżej liście brakuje głównych bohaterów "Króla tygrysów". Nie ma Joe Exotica, Carole Baskin ani "Doca" Antle'a. W przypadku tego pierwszego, brak może być spowodowany odsiadką w więzieniu. Zaskakuje jednak nieobecność pozostałej dwójki. Być może powód poznamy w trakcie oglądania "The Tiger King and I".

