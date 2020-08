Kultowa kreskówka X-Men powróci z nowymi odcinkami? Twórcy serialu rozmawiali z przedstawicielami Disney+

Jeśli wychowywaliście się w latach 90. to na pewno kojarzycie kultową kreskówkę "X-Men", która w Polsce była emitowana początkowo na TVP 2, a potem trafiła na Fox Kids. Przygody serialowych mutantów były jedną z wierniejszych adaptacji komiksów o X-Men, które w tamtym okresie w ukazywały się w naszym kraju nakładem wydawnictwa TM-Semic. Czy animacja powróci z nowymi odcinkami?

Serial "X-Men" - Disney+ stworzy nowe odcinki?

Dzisiejsza popkultura w dużej mierze opiera się na sentymencie za latami 90., kiedy powstało wiele kultowych filmów i seriali. Jednym z nich jest "X-Men: The Animated Series".

Fani z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy zasiadali przed telewizorem, by śledzić przygody Cyclopsa, Jean Grey, Wolverine'a, Storm, Beasta, Jubilee, Rogue i Gambita. Czy istnieje szansa, że ukochany serial dzisiejszych 30-latków powróci w nowej odsłonie na przykład za sprawą platformy Disney+?

Jak podaje portal ComicBook.com, producent i reżyser animowanych "X-Men" - Larry Houston, potwierdził, że odbył rozmowę z przedstawicielami serwisu na temat ewentualnego powrotu kreskówki. Twórca mówił o tym podczas panelu na konwencie Wizard World.

" Rozmawialiśmy, ale to wszystko. Rozmawialiśmy i to do nich należy podjęcie decyzji, ale daliśmy im do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy otwarci na wszystko, co chcą w przyszłości zrobić. Cokolwiek chcieli zrobić, gdyby powróciła stara obsada, to byłbym w stanie wrócić z emerytury. "

Gośćmi panelu byli również George Buza i Chris Britton, którzy w oryginale dubbingowali Beasta i Mr. Sinistera. Obaj aktorzy zgodzili się ze słowami Houstona i potwierdzili, że są gotowi powrócić do swoich ról. Jednak odtwórca Wolverine'a - Cal Dodd ostudził nieco zapał widowni, dodając, że na razie na nic poważnego się nie zanosi.

Oryginalny serial "X-Men" trafił niedawno do bazy Disney+. Biorąc pod uwagę, że Disney posiada prawa do mutantów Marvela i nawet zapowiedziano już nową aktorską serię o herosach, istnieje szansa, że szefowie platformy rzeczywiście zdecydują się na wskrzeszenie kultowej kreskówki.

"X-Men: The Animated Series" powstawał w latach 1992-1997. Doczekał się 76 odcinków, na przestrzeni których zaprezentowano klasyczne komiksowe momenty historii mutantów, między innymi "The Dark Phoenix Saga" oraz "Days of Future Past". Chociaż produkcja została zakończona po pięciu sezonach w dość wymowny sposób, Houston w styczniu 2020 roku zapowiedział, że od dawna myślał nad kontynuacją produkcji. Chciałby, że nowe odcinki powstały w estetyce lat 90., by przywrócić ducha oryginału.

Fani muszą na razie uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną decyzję Disney+.

