Kumple z "Gry o tron" - Richard Madden opowiedział o współpracy z Kitem Haringtonem przy "Eternals"

Madden o ponownej współpracy z Haringtonem

Gwiazdor "Eternals" Richard Madden niedawno porozmawiał z dziennikarzami na temat ponownej współpracy z Kitem Haringtonem - panowie znali się z czasów "Gry o tron", gdzie grali przyszywanych braci, Robba Starka i Jona Snow. Fani serialu HBO byli wniebowzięci, że panowie ponownie będą współpracowali w ramach przygody w MCU.

Aktor stwierdził jednak, że znają się już na tyle długo, że kwestia ich współpracy w "Grze o tron" była gdzieś daleko zapomniana - mają bowiem za dużo wspomnień spoza planu, by się tym przejmować. Jak czytamy w rozmowie ze Screen Rant:

Trochę o tym zapomnieliśmy. Z Kitem i Gemmą (Chan, wcielającą się w Sersi - przyp. red.) znamy się tak długo, że chodziliśmy na obiady podczas pracy. Te kończyły się tak, że wychodziliśmy na ulice i robiliśmy bardachę, zapominając, że jesteśmy w robocie, a nie po prostu na obiedzie. To było raczej w ten sposób. Nie patrzyliśmy na to, jak na jakiś reunion z czasów "Gry o tron". Byłem w pracy z moimi przyjaciółmi.

W rozmowie z Wonderland Magazine opowiedział natomiast o tym, jakie są jego plany na przyszłość.

Trudno jest znaleźć coś wesołego w życiu. Chciałbym na przykład pracować przy komediach, ale zawsze tak się dzieje, że trafiam na te poważne role. Nie sądzę, żeby one pasowały do mojego charakteru, ale to, co robisz na ciebie wpływa. Właśnie dlatego chciałbym pograć w komediach i całe dni się śmiać, niż zajmować się końcem świata, czy innymi apokalipsami.

W "Eternals" oprócz Gemmy Chan, Richarda Maddena i Kita Haringtona wystąpili również: Kumail Nanjiani jako Kingo, Lia McHugh jako Sprite, Brian Tyree Henry jako Phastos, Lauren Ridloff jako Makkari, Barry Keoghan jako Druig, Don Lee jako Gilgamesh oraz Salma Hayek w roli Ajak.

"Eternals" ma trafić do kin 5 listopada 2021 roku. Oprócz tego będziemy mogli jeszcze zobaczyć serial "Hawkeye", który zadebiutuje 24 listopada, a także film "Spider-Man: No Way Home" w grudniu 2021 roku.