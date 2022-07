Kurt i Wyatt Russellowie zagrają główne "ludzkie" role w serialu o Godzilli od Apple TV+

Kurt i Wyatt Russellowie z głównymi rolami w serialu o Godzilli

Po pierwszej rundzie pojedynku między Godzillą a Kongiem, teraz czeka na nas nieco spokojniejszy serial. Apple TV+ szykuje bowiem (we współpracy z Legendary) produkcję "Godzilla and the Titans", do której ruszyły już nawet zdjęcia. Pierwsze dwa epizody zrealizuje Matthew Shakman, który ma na koncie kilka odcinków "WandaVision".

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w obsadzie pojawią się m.in. Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett oraz Elisa Laskowski. Teraz potwierdzono, że główne role zagrają również ojciec i syn: Kurt Russell i Wyatt Russell.

Dla Kurta Russella to będzie pierwsza rola w serialu telewizyjnym od czasu bycia gwiazdą "Hawaii Five-O" w... 1977 roku. Wyatt Russell pojawił się natomiast niedawno w "Falconie i Zimowym Żołnierzu", odcinku "Black Mirror", a obecnie pracuje też nad "Under the Banner of Heaven", więc telewizyjnego doświadczenia ma w bród. Niestety na razie nie wiemy, kogo konkretnie zagrają Russellowie.

Tak brzmi opis fabuły produkcji "Godzilla and the Titans":

Po głośnej bitwie między Godzillą i Tytanami, którzy zrównali z ziemią całe San Francisco i pokazali światu, że potwory są prawdziwe, serial eksploruje podróż po kraju pewnej rodziny i jej koneksje z tajemniczym ugrupowaniem Monarch.

Twórcami "Godzilla and the Titans" są Matt Fraction i Chris Black. Data premiery nie jest znana. Oprócz tego w produkcji jest filmowa kontynuacja "Godzilla vs. Kong" od Adama Wingarda, w której główną rolę zagra Dan Stevens.