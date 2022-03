Leonardo DiCaprio, Pierce Brosnan i inne gwiazdy stworzą nowe seriale i dokumenty dla History Channel

Leo DiCaprio i Pierce Brosnan zrobią programy dla History Channel

Leonardo DiCaprio, Pierce Brosnan i legendarny rozgrywający z NFL Peyton Manning stworzą serię nowych programów i seriali dokumentalnych dla telewizji History Channel - Leo przygotuje serię "Sitting Bull", Peyton stworzy dwa programy w postaci "History's Greatest of All-Time" oraz "The Einstein Challenge", natomiast były Bond będzie gospodarzem "History's Greatest Heists".

Czteroczęściowy program "Sitting Bull" przedstawi nam życie wodza ugrupowania Hunkpapa Lakota, potężnego wojownika, kochającego ojca i wodza religijnego. Twórcy skupią się na pokazaniu najważniejszych postaci w historii Rdzennych Amerykanów, a także przedstawią nam konteksty sytuacyjne największych wojen i bitew w historii USA. Leonardo DiCaprio będzie producentem tego dokumentu.

Programy "History's Greatest of All-Time" oraz "The Einstein Challenge" zostaną wyprodukowane przez History Channel we współpracy z należącym do Manninga Omaha Productions. Legendarny zawodnik Indianpolis Colts i Denver Broncos będzie gospodarzem pierwszego z nich, wymieniając najlepszych prezydentów, generałów, czy innowatorów w historii.

"The Einstein Challenge" będzie nieco bardziej familijną propozycją. Program będzie przedstawiał w każdym odcinku dwóch światowej klasy ekspertów, którzy będą starali się jak najprościej wyjaśnić skomplikowane koncepty - jak lata samolot? Jak potężny był wybuch Wezuwiusza? Wszystko będzie oceniać panel najbardziej wymagających znawców, czyli grupka dzieciaków.

Pierce Brosnan będzie natomiast gospodarzem wspomnianego "History's Greatest Heists", która przedstawi nam najbardziej niewiarygodne, złożone i niesamowite włamania w historii. Były Bond opowie nam m.in. o rabunku pociągowym Wilcoxów, czy Napadzie na Brinka w Bostonie z 1950 roku.

Wszystkie powyższe programy zadebiutują na History Channel jeszcze w 2022 roku.