Listopadowe nowości na Netfliksie. Zobaczymy "The Crown", "Wednesday" i "Enolę Holmes 2"

Coraz dłuższe jesienne wieczory sprzyjają temu, by pod kocem z kubkiem gorącej herbaty oglądać nowości na Netfliksie. Serwis właśnie podzielił się listą premier na zbliżający się listopad. Na pewno dużym zainteresowaniem będzie się cieszyć kolejny sezon serialu "The Crown", jak również nowa produkcja Tima Burtona - "Wednesday". Co jeszcze nas czeka w listopadzie na Netfliksie?

W piątym sezonie serialu "The Crown" poznamy dalsze losy rodziny królewskiej, która będzie musiała zmierzyć się z opinią publiczną kwestionującą rolę monarchii w Wielkiej Brytanii. Przeniesiemy się również do roku "1899", by wyruszyć w pełen tajemnic rejs statkiem imigrantów, na którym nie zabraknie polskiego akcentu. W najnowszej produkcji od twórców "Dark" pojawi się Maciej Musiał. W tym miesiącu zajrzymy do Akademii Nevermore, w której "Wednesday" Addams nie tylko spróbuje zidentyfikować bezwzględnego mordercę, ale także rozwikłać rodzinną zagadkę. Na Netflix zadebiutuje również druga część filmu "Enola Holmes", w której tytułowa bohaterka przyjmie pierwszą sprawę jako początkująca detektywka.

Nowości na Netflix na listopad 2023: Lista tytułów

CO SIĘ STAŁO Z KRÓLEM DELFINÓW? JUŻ WKRÓTCE!

KSIĄŻĘTA: SEZON 2 01/11/2022

KOCI DOMEK GABI: SEZON 6 01/11/2022

PRZEJĘCIE 01/11/2022

KILLER SALLY 02/11/2022

SMOCZY KSIĄŻĘ: SEZON 4 03/11/2022

BLOCKBUSTER 03/11/2022

PANAYOTIS: PRAWIE 03/11/2022

THE FABULOUS 04/11/2022

BUYING BEVERLY HILLS 04/11/2022

TURBULENCJE: SEZON 4: CZĘŚĆ 1 04/11/2022

ENOLA HOLMES 2 04/11/2022

KONIUSZY KRÓLEWSKI 04/11/2022

LOOKISM 04/11/2022

ORGASM INC: THE STORY OF ONETASTE 05/11/2022

DEEPA I ANOOP: SEZON 2 07/11/2022

RODZINA CLAUSÓW 2 08/11/2022

TRIVIAVERSE 08/11/2022

NEAL BRENNAN: BLOCKS 08/11/2022

NA RATUNEK PIŁKARZOM 09/11/2022

THE CROWN: SEZON 5 09/11/2022

TAJEMNICE FIFA 09/11/2022

STAN ALABAMA KONTRA BRITTANY SMITH 10/11/2022

NIEZAPOMNIANE ŚWIĘTA 10/11/2022

ZAGUBIONA KULA 2 10/11/2022

MIŁOŚĆ I KŁAMSTWA: SARDYNIA 10/11/2022

WARRIOR NUN: SEZON 2 10/11/2022

MOJE ŻYCIE BEZ CIEBIE 11/11/2022

SMOK MOJEGO TATY 11/11/2022

MONICA, O MY DARLING 11/11/2022

PODRÓŻE Z ZAKIEM EFRONEM: SEZON 2: AUSTRALIA 11/11/2022

DOPAŚĆ PIELĘGNIARZA ZABÓJCĘ 11/11/2022

CZY TO WYSTARCZAJĄCO CZARNE?!?: RENESANS CZARNEGO KINA 11/11/2022

PREHISTORYCZNA APOKALIPSA 11/11/2022

STUTZ 14/11/2022

UCIEKAJ I ZARABIAJ 15/11/2022

DEON COLE: CHARLEEN’S BOY 15/11/2022

JOHANNA NORDSTRÖM: DZWOŃCIE PO POLICJĘ 15/11/2022

PARK JURAJSKI: OBÓZ KREDOWY – UKRYTA PRZYGODA 15/11/2022

RACIONAIS MC’S: Z ULIC SÃO PAULO NA ŚWIATOWE SCENY 16/11/2022

ZARIFA GHAFARI: WSZYSTKO W JEJ RĘKACH 16/11/2022

ZADBAJ O DOBRE MANIERY 16/11/2022

KTOŚ Z NAS KŁAMIE: SEZON 2 16/11/2022

POZA TRASĄ 16/11/2022

NIECH ŻYJE MEKSYK! 16/11/2022

OSOBLIWOŚĆ 16/11/2022

STRACONE LOSY 16/11/2022

PEPSI, GDZIE MÓJ ODRZUTOWIEC? 17/11/2022

JESTEM VANESSA GUILLÉN 17/11/2022

ŚWIĘTA Z TOBĄ 17/11/2022

1899 17/11/2022

JUŻ NIE ŻYJESZ: SEZON 3 17/11/2022

FILUŚ I KUBUŚ: CZĘŚĆ 3 18/11/2022

THE VIOLENCE ACTION 18/11/2022

KRAINA SNÓW 18/11/2022

SZKOŁA DLA ELITY: SEZON 6 18/11/2022

SOMEBODY 18/11/2022

LE MONDE DE DEMAIN: HISTORIA SUPRÊME NTM 18/11/2022

KORPORACJA KONSPIRACJA: CZĘŚĆ 2 18/11/2022

POD PARASOLEM KRÓLOWEJ 19/11/2022

MĄDROBOTY: CZAS NA ODPOWIEDŹ 21/11/2022

MY LITTLE PONY: ZMIENIAJ ŚWIAT: ROZDZIAŁ 3 21/11/2022

TREVOR NOAH: I WISH YOU WOULD 22/11/2022

KRONIKI TACO: ZA GRANICĄ 23/11/2022

KREW, SEKS I KORONA 23/11/2022

WEDNESDAY 23/11/2022

THE UNBROKEN VOICE 23/11/2022

KTO JEST GRZECZNYM CHŁOPCEM? 23/11/2022

PŁYWACZKI 23/11/2022

ŚWIĘTA NA JEMIOŁOWEJ FARMIE 23/11/2022

PLAN LEKCJI 23/11/2022

DZIENNIK NOEL 24/11/2022

FIRST LOVE 24/11/2022

GHISLAINE MAXWELL: OBRZYDLIWIE BOGATA 25/11/2022

BLOOD & WATER: SEZON 3 25/11/2022

SUPER DRUŻYNA RATUJE ŚWIĘTA 28/11/2022

ROMESH RANGANATHAN: THE CYNIC 29/11/2022

KUCHARZE KONTRA PRZEKĄSKI 30/11/2022

NAZYWAM SIĘ VENDETTA 30/11/2022

PACJENT 30/11/2022

CZŁOWIEK CZYNU 30/11/2022

TAKE YOUR PILLS: XANAX 30/11/2022

ZWIERZĘCE ZAGADKI: SEZON 2 30/11/2022

