Listopadowe nowości na Netfliksie. Zobaczymy "The Crown", "Wednesday" i "Enolę Holmes 2"
Sprawdźcie, jak prezentuje się pełna lista listopadowych nowości na Netfliksie.
Coraz dłuższe jesienne wieczory sprzyjają temu, by pod kocem z kubkiem gorącej herbaty oglądać nowości na Netfliksie. Serwis właśnie podzielił się listą premier na zbliżający się listopad. Na pewno dużym zainteresowaniem będzie się cieszyć kolejny sezon serialu "The Crown", jak również nowa produkcja Tima Burtona - "Wednesday". Co jeszcze nas czeka w listopadzie na Netfliksie?
Netflix na listopad 2023. Zobaczymy "The Crown", "Wednesday" i "Enol Holmes 2"
W piątym sezonie serialu "The Crown" poznamy dalsze losy rodziny królewskiej, która będzie musiała zmierzyć się z opinią publiczną kwestionującą rolę monarchii w Wielkiej Brytanii. Przeniesiemy się również do roku "1899", by wyruszyć w pełen tajemnic rejs statkiem imigrantów, na którym nie zabraknie polskiego akcentu. W najnowszej produkcji od twórców "Dark" pojawi się Maciej Musiał. W tym miesiącu zajrzymy do Akademii Nevermore, w której "Wednesday" Addams nie tylko spróbuje zidentyfikować bezwzględnego mordercę, ale także rozwikłać rodzinną zagadkę. Na Netflix zadebiutuje również druga część filmu "Enola Holmes", w której tytułowa bohaterka przyjmie pierwszą sprawę jako początkująca detektywka.
Nowości na Netflix na listopad 2023: Lista tytułów
- CO SIĘ STAŁO Z KRÓLEM DELFINÓW? JUŻ WKRÓTCE!
- KSIĄŻĘTA: SEZON 2 01/11/2022
- KOCI DOMEK GABI: SEZON 6 01/11/2022
- PRZEJĘCIE 01/11/2022
- KILLER SALLY 02/11/2022
- SMOCZY KSIĄŻĘ: SEZON 4 03/11/2022
- BLOCKBUSTER 03/11/2022
- PANAYOTIS: PRAWIE 03/11/2022
- THE FABULOUS 04/11/2022
- BUYING BEVERLY HILLS 04/11/2022
- TURBULENCJE: SEZON 4: CZĘŚĆ 1 04/11/2022
- ENOLA HOLMES 2 04/11/2022
- KONIUSZY KRÓLEWSKI 04/11/2022
- LOOKISM 04/11/2022
- ORGASM INC: THE STORY OF ONETASTE 05/11/2022
- DEEPA I ANOOP: SEZON 2 07/11/2022
- RODZINA CLAUSÓW 2 08/11/2022
- TRIVIAVERSE 08/11/2022
- NEAL BRENNAN: BLOCKS 08/11/2022
- NA RATUNEK PIŁKARZOM 09/11/2022
- THE CROWN: SEZON 5 09/11/2022
- TAJEMNICE FIFA 09/11/2022
- STAN ALABAMA KONTRA BRITTANY SMITH 10/11/2022
- NIEZAPOMNIANE ŚWIĘTA 10/11/2022
- ZAGUBIONA KULA 2 10/11/2022
- MIŁOŚĆ I KŁAMSTWA: SARDYNIA 10/11/2022
- WARRIOR NUN: SEZON 2 10/11/2022
- MOJE ŻYCIE BEZ CIEBIE 11/11/2022
- SMOK MOJEGO TATY 11/11/2022
- MONICA, O MY DARLING 11/11/2022
- PODRÓŻE Z ZAKIEM EFRONEM: SEZON 2: AUSTRALIA 11/11/2022
- DOPAŚĆ PIELĘGNIARZA ZABÓJCĘ 11/11/2022
- CZY TO WYSTARCZAJĄCO CZARNE?!?: RENESANS CZARNEGO KINA 11/11/2022
- PREHISTORYCZNA APOKALIPSA 11/11/2022
- STUTZ 14/11/2022
- UCIEKAJ I ZARABIAJ 15/11/2022
- DEON COLE: CHARLEEN’S BOY 15/11/2022
- JOHANNA NORDSTRÖM: DZWOŃCIE PO POLICJĘ 15/11/2022
- PARK JURAJSKI: OBÓZ KREDOWY – UKRYTA PRZYGODA 15/11/2022
- RACIONAIS MC’S: Z ULIC SÃO PAULO NA ŚWIATOWE SCENY 16/11/2022
- ZARIFA GHAFARI: WSZYSTKO W JEJ RĘKACH 16/11/2022
- ZADBAJ O DOBRE MANIERY 16/11/2022
- KTOŚ Z NAS KŁAMIE: SEZON 2 16/11/2022
- POZA TRASĄ 16/11/2022
- NIECH ŻYJE MEKSYK! 16/11/2022
- OSOBLIWOŚĆ 16/11/2022
- STRACONE LOSY 16/11/2022
- PEPSI, GDZIE MÓJ ODRZUTOWIEC? 17/11/2022
- JESTEM VANESSA GUILLÉN 17/11/2022
- ŚWIĘTA Z TOBĄ 17/11/2022
- 1899 17/11/2022
- JUŻ NIE ŻYJESZ: SEZON 3 17/11/2022
- FILUŚ I KUBUŚ: CZĘŚĆ 3 18/11/2022
- THE VIOLENCE ACTION 18/11/2022
- KRAINA SNÓW 18/11/2022
- SZKOŁA DLA ELITY: SEZON 6 18/11/2022
- SOMEBODY 18/11/2022
- LE MONDE DE DEMAIN: HISTORIA SUPRÊME NTM 18/11/2022
- KORPORACJA KONSPIRACJA: CZĘŚĆ 2 18/11/2022
- POD PARASOLEM KRÓLOWEJ 19/11/2022
- MĄDROBOTY: CZAS NA ODPOWIEDŹ 21/11/2022
- MY LITTLE PONY: ZMIENIAJ ŚWIAT: ROZDZIAŁ 3 21/11/2022
- TREVOR NOAH: I WISH YOU WOULD 22/11/2022
- KRONIKI TACO: ZA GRANICĄ 23/11/2022
- KREW, SEKS I KORONA 23/11/2022
- WEDNESDAY 23/11/2022
- THE UNBROKEN VOICE 23/11/2022
- KTO JEST GRZECZNYM CHŁOPCEM? 23/11/2022
- PŁYWACZKI 23/11/2022
- ŚWIĘTA NA JEMIOŁOWEJ FARMIE 23/11/2022
- PLAN LEKCJI 23/11/2022
- DZIENNIK NOEL 24/11/2022
- FIRST LOVE 24/11/2022
- GHISLAINE MAXWELL: OBRZYDLIWIE BOGATA 25/11/2022
- BLOOD & WATER: SEZON 3 25/11/2022
- SUPER DRUŻYNA RATUJE ŚWIĘTA 28/11/2022
- ROMESH RANGANATHAN: THE CYNIC 29/11/2022
- KUCHARZE KONTRA PRZEKĄSKI 30/11/2022
- NAZYWAM SIĘ VENDETTA 30/11/2022
- PACJENT 30/11/2022
- CZŁOWIEK CZYNU 30/11/2022
- TAKE YOUR PILLS: XANAX 30/11/2022
- ZWIERZĘCE ZAGADKI: SEZON 2 30/11/2022
TYTUŁY NA LICENCJI
- ŚWIĄTECZNY SZOK 01/11/2022
- PRZEWROTNY UMYSŁ 01/11/2022
- GALERIA ZŁAMANYCH SERC 01/11/2022
- ZŁODZIEJ ŻYCIA 01/11/2022
- UCIECZKA NA SREBRNY GLOB 22/11/2022
- DZIEWCZYNA, KTÓRĄ NIGDY NIE BYŁAM 22/11/2022
- THE CHOSEN: SEZON 1 23/11/2022
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