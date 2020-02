"Locke & Key" następcą "Harry'ego Pottera"? Nowy serial Netfliksa jest porównywany do sagi o nastoletnim czarodzieju

Niedawno na platformie streamingowej Netflix zadebiutował serial "Locke & Key" na podstawie komiksów o tym samym tytule autorstwa Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza. Główne role w produkcji grają Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Petrice Jones oraz Griffin Gluck. Serial doczekał się niezłych ocen (ma m.in. 73% "świeżości" na Rotten Tomatoes) i jest dość mocno promowany przez Netfliksa.

Nowy serial Netfliksa jak Harry Potter?

Zresztą nie tylko sama platforma chętnie reklamuje swój serial. Tym zajął się również twórca produkcji, Carlton Cuse, który w wywiadzie z Entertainment Weekly przyznał, iż jego zdaniem serial ma szansę na zdobycie przychylności fanów "Harry'ego Pottera". Showrunner przyznał, że w telewizji ostatnio królują mroczne, poważne produkcje i trudno jest znaleźć coś przyjemnego i lekkiego.

Jego zdaniem taką funkcję może pełnić właśnie serial "Locke & Key". Właśnie ten lżejszy klimat produkcji jest polem, na którym można porównywać ją do serii o "Harrym Potterze", co zresztą w rozmowie z EW Cuse zrobił. Zaznaczył jednak, że nie doszło do żadnego kopiowania czyichś dzieł:

" Udało nam się stworzyć doświadczenie, które moim zdaniem zostanie pokochane przez fanów Harry'ego Pottera. Jest naprawdę przyjemne, łatwe do oglądania i wciągające. Mamy ładny przekaz związany z kluczami, który brzmi "z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność". Z drugiej strony kocham naszą historię, bo seriali o nawiedzonym domu było mnóstwo i w pewnym momencie wszystkie wyglądały tak samo. To nie jest tradycyjne show o strasznej chałupie, nie jest remiksem "Harry'ego Pottera". To coś oddzielnego. Jasne, używa wielu elementów znanych z poprzednich dzieł, ale prezentuje je w nowy i świeży sposób. "

Zresztą twórcy już wcześniej zaznaczali, że w trakcie procesu adaptowania komiksów postanowili bardziej czerpać z "Harry'ego Pottera" i filmów Spielberga, aniżeli klimatów lovecraftowskich. I chociaż trudno wyobrazić sobie, by "Locke & Key" miało przebić sukces przygód nastoletniego czarodzieja, to serial może być godnym spadkobiercą jego filmowego dorobku.