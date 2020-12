"Loki", "Ms. Marvel", "WandaVision" - zobacz zwiastuny seriali Marvela

Marvel Studios zaprezentowało nowe zwiastuny swoich nadchodzących seriali, które trafią na Disney+. Jak prezentują się zapowiedzi takich tytułów jak "Loki", "Ms. Marvel", "WandaVision" "What If?" oraz "Faclon and the Winter Soldier"?

Na premierę seriali Marvela, które w końcu rzeczywiście będą połączone z kinowym uniwersum, fani czekają od dawna. Pierwszy z nich zadebiutuje już niedługo, a następnie pojawią się kolejne produkcje, które rozszerzą i tak już rozbudowany świat MCU. W sieci zadebiutowało pięć nowych zwiastunów nadchodzących tytułów.

"WandaVision" - nowy zwiastun serialu Marvela

O tym, że nadchodząca produkcja w odcinkach o Scarlet Witch i Visionie będzie co najmniej dziwaczna, można było się domyślić po pierwszych zapowiedziach, plakatach i zwiastunach. Nowy teaser tylko dolewa oliwy do ognia podejrzeń fanów, zastanawiających się od miesięcy, w którym kierunku pójdą twórcy "WandaVision". Oto jak prezentuje się najnowszy trailer nadchodzącej produkcji.

Oglądaj

Serial ma nawiązywać w swojej formie do amerykańskich sitcomów z różnych epok. Czeka nas więc metatekstualna podróż po umyśle Wandy Maximoff (Elizabeth Olsen), która za pomocą swoich nadludzkich umiejętności nagnie rzeczywistość, by wieść z pozoru szczęśliwe życie u boku swojego ukochanego syntezoida Visiona (Paul Bettany).

W nowym zwiastunie potwierdzono, że znaczna część fabuły, będzie działa się w wizji Scarlet Witch. Pytanie tylko, kto stoi za stworzeniem fikcyjnej rzeczywistości. Trailer zaprezentował też nową postać - Agnes (Kathryn Hahn), a także dorosłą wersję Moniki Rambeau (Teyonah Parris) znanej z "Kapitan Marvel". W produkcji powrócą też postacie z filmów Marvela - Randall Park jako Agent Jimmy Woo i Kat Dennings w roli Darcy Lewis. Pierwszy odcinek "WandaVision" trafi na Disney+ już 15 stycznia 2020 roku.

"Falcon and the Winter Soldier" - nowy zwiastun serialu Marvela

Druga produkcja, czyli "Falcon and the Winter Soldier" wpisuje się w zupełnie inny klimat produkcji superbohaterskiej. W sieci zadebiutował nowy, napakowany akcją zwiastun nadchodzącego serialu Marvela, w którym główne skrzypce będą grać dwaj przyjaciele Kapitana Ameryki - Sam Wilson (Anthony Mackie) i Bucky Barnes (Sebastian Stan). Jak wygląda nowy trailer?

Oglądaj

Na temat fabuły wiadomo niewiele. Potwierdzono, że Falcon i Winter Soldier połączą siły, by chronić świat przed złem. W tym celu zwiedzą pokaźny kawałek naszej planety i wdadzą się w potyczki z nowymi wrogami, napędzanymi przez starego złoczyńcę - Helmuta Zemo (Daniel Brühl). Główni bohaterowie będą musieli dojść do porozumienia ponad podziałami i pokonać złoczyńcę.

W serialu powróci również Emily VanCamp w roli Sharon Carter. Wśród nowych postaci zobaczymy między innymi Wyatta Russella, który wcieli się w U.S. Agenta - bohatera, który zastąpi Kapitana Amerykę. Pierwszy odcinek "Falcon and the Winter Soldier" trafi na Disney+ już 19 marca 2020 roku.

"Loki" - nowy zwiastun serialu Marvelaa

Kolejnym serialem, który doczekał się nowej zapowiedzi, jest solowa opowieść o Lokim (Tom Hiddleston). Ukochany brat Thora zdołał uciec z więzienia wykorzystując Tesseract, co zostało pokazane w "Avengers: Endgame". W serialu "Loki" zobaczymy, co stało się z tytułowym bohaterem. Kilka wątków z jego przygód zaprezentowano w nowym trailerze.

Oglądaj

Zwiastun "Lokiego" zaczyna się sceną ucieczki z "Avengers 4". Okazuje się, że jeden z Kamieni Nieskończoności przeniósł Asgardczyka w czasie. Jego wybryk został odnotowany przez międzytemporalną agencję TVA, której członkiem jest bohater grany przez Owena Wilsona. Protagonista zostanie zabrany na przesłuchanie. Niewykluczone, że serial będzie opowieścią snutą przez Lokiego podczas wywiadu.

Możliwe też, że mistrz kłamstwa ucieknie z siedziby TVA, by siać chaos na całym świecie, co również zostało zasugerowane w zwiastunie. Miłośnicy komiksów Marvela powinni być zadowoleni, bo w trailerze pojawia się wiele odniesień do papierowego medium. Między innymi moment, w którym Loki... próbował zostać prezydentem USA. W serialu wystąpili również Sophia Di Martino (która ma wcielać się w żeńską wersję Lokiego), Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw i Richard E. Grant. "Loki" zadebiutuje na Disney+ w maju 2021 roku.

"What If?" - nowy zwiastun serialu Marvela

Wśród zapowiadanych seriali Marvela pojawiła się też animacja pod tytułem "What If?", w której fani będą mieli okazję prześledzić alternatywne losy ulubionych bohaterów znanych z filmów MCU. Narratorem antologii jest Watcher o imieniu Uatu - potężny kosmita, który obserwuje Ziemię i jej różne odpowiedniki z alternatywnych wymiarów. Jakie wariacje superbohaterów zobaczymy w "What If?"?

Oglądaj

W serialu pojawią się między innymi Peggy Carter w roli Captain Britain, T'Challa, zwiedzający kosmos jako Star-Lord, Doktor Strange'a, który stoczy walkę ze złą wersją samego siebie oraz Winter Soldier, walczącego z zombie, w których przemienili się bohaterowie Marvela.

Głosu bohaterom użyczyli oryginalni aktorzy znani z filmów, co sprawia, że "What If?" to ostatnia rola w MCU zmarłego kilka miesięcy temu Chadwicka Bosemana, wcielającego się w Black Panthera. W serialu usłyszymy między innymi Samuela L. Jacksona, Hayley Atwell oraz Jeffreya Wrighta. "What If?" trafi na Disney+ latem 2021 roku.

"Ms. Marvel" - pierwszy zwiastun serialu Marvela

Ostatnim, ale nie mniej ważnym serialem zapowiedzianym przez Marvel Studios jest "Ms. Marvel". Jedna z najnowszych produkcji skupia się na niezwykłej bohaterce - nastoletniej Kamali Khan (Iman Vellani) - superbohaterce pakistańskiego pochodzenia, która wzoruje się na swojej idolce Kapitan Marvel i chroni New Jersey przed złem. Teaser prezentuje po raz pierwszy Vellani w roli Ms. Marvel.

Oglądaj

W zapowiedzi nie widzimy zbyt wielu fragmentów nadchodzącego serialu, ale to dlatego, że w porównaniu z poprzednimi tytułami, jest na wczesnym etapie produkcji. Oprócz kilku scen pojawiają się za to materiały zakulisowe i fragmenty wypowiedzi twórców "Ms. Marvel", między innymi Bishy K. Ali, Kevina Feigego czy Sany Amanat.

Na razie nie zdradzono, czego dokładnie będzie dotyczyć fabuła serialu. W pozostałych rolach wystąpią Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer i Nimra Bucha. "Ms. Marvel" trafi na Disney+ pod koniec roku 2021.