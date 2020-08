Loki będzie nowym Thorem? Zaskakująca teoria fanów Marvela

Chociaż Loki zginął na samym początku "Avengers: Infinity War", powróci w solowym serialu platformy Disney+. Wielu fanów Marvela widzi w tym pomyśle dalekosiężną zmianę. Według nich, twórcy kinowego uniwersum w ten sposób zrobią z Lokiego następcę Thora.

Loki nowym Thorem w MCU?

Grany przez Toma Hiddlestona Loki to jeden z najulubieńszych niejednoznacznych moralnie postaci MCU. Początkowo był czarnym charakterem, który jednak nie kierował się typowymi dla złoczyńców motywacjami. Był postacią skomplikowaną (jak na bohaterów Pierwszej Fazy MCU) i od początku przejawiał bardziej akceptowalne skłonności niż większość wrogów superbohaterów. W filmie "Thor: Ragnarok" ku uciesze fanów przeszedł na stronę dobra i dołączył do swojego brata, walcząc z nim ramię w ramie. Niestety działanie na rzecz dobra nie trwała zbyt długo. Loki był jedną z pierwszych ofiar Thanosa.

Jednak w "Avengers: Endgame" Hiddleston ponownie wcielił się w boga podstępu. Herosi cofnęli się w czasie, tworząc alternatywną linię temporalną, w której Lokiemu udało się zbiec z Tesseractem. To właśnie ten moment będzie punktem wyjścia dla powstającego serialu. Loki za sprawą jednego z Kamieni Nieskończoności będzie podróżował po historii świata i ingerował w jej przebieg.

Chociaż większość fanów Marvela widzi w serialu pożegnanie z Lokim albo ewentualne trwałe przeobrażenie tej postaci, co mogłoby zakończyć się przeniesieniem roli na innego aktora lub aktorkę, istnieją miłośnicy MCU, którzy wróżą Lokiemu inną przyszłość. To właśnie on ma zastąpić Thora w roli boga piorunów.

Jeden z użytkowników Reddita zaprezentował swoje domysły na temat przyszłości Lokiego, przynajmniej w alternatywnej rzeczywistości. Twórcy serialu potwierdzili bowiem, że wszystko, co zrobi brat Thora, nie wpłynie na dotychczasowe wydarzenia ukazane w filmowym świecie. Warto jednak pamiętać, że odnoga czasowa, którą stworzyli Avengers, to zupełnie inna bajka. Ucieczka Lokiego z Tesseractem może całkowicie odmienić bieg historii w alternatywnym świecie.

Loki był kluczową postacią w drugiej i trzeciej części "Thora". Bez jego pomocy syn Odyna nie zdołał by przeżyć konfrontacji z Malekithem ani Helą. Sukcesy Thora w dużej mierze opierały się na interakcjach z Lokim. Jeśli Loki z alternatywnej linii czasowej nie będzie obecny przy ważnych dla uniwersum wydarzeniach, może to doprowadzić do śmierci Thora.

Według użytkownika TheMediocreCritic miejsce po zmarłym bracie zajmie właśnie odmieniony Loki, który stanie się godny podniesienia Mjolnira i przeistoczy się w nowego Thora. Już w pierwszej części "Thora" było widać, że Loki nie jest w gruncie rzeczy zły do szpiku kości. Jasne, dokonuje niewybaczalnych czynów, ale robi to niejako w afekcie. Dowiedział się bowiem, że jak na ironię przystało, całe życie boga kłamstw było blagą, a on w rzeczywistości jest lodowym gigantem - przedstawicielem rodzaju, który w Asgardzie uważany jest za wrogi.

Loki działał więc w zemście za krzywdy, wyżywając się na swoim bracie. Następnie został wykorzystany przez Thanosa, który zmanipulował go, by dostać w swoje ręce Kamienie Nieskończoności. Chociaż w kolejnych filmach Loki nadal jest tricksterem i egoistą, w głębi serca to pozytywna postać, która wielokrotnie udowodniła, że podobnie jak Thor, jest w stanie wiele poświęcić dla Asgardu. Poza tym, gdyby rzeczywiście został Thorem, miałby szansę w końcu udowodnić sobie i ojcu swoją prawdziwą wartość.

Czy te domysły rzeczywiście się sprawdzą? A może twórcy postanowili zaskoczyć widzów jeszcze bardziej? O tym przekonamy się za jakiś czas. "Loki" zadebiutuje na Disney+ w roku 2021. Na razie nie podano dokładnej daty premiery serialu.

Czy w kolejnym filmie Marvel Studios Loki powinien zostać kobietą? Tak! To byłoby fajne Czemu nie? Jeśli ma ochotę... Chłopak, dziewczyna - normalna rodzina!

Zobacz też: Nowe wideo z planu „Falcon and the Winter Soldier”