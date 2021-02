"Loki": wiemy, kiedy serial Marvela zadebiutuje na Disney+. Twórcy ogłosili datę premiery

Już za kilkanaście tygodni w sieci zadebiutuje kolejny serial Marvela. Mowa o "Lokim", który właśnie otrzymał oficjalną datę premiery.

Loki - data premiery serialu Marvela na Disney+

Chociaż pandemia koronawirusa skutecznie utrudnia życie wytwórniom filmowym, kinom i przede wszystkim widzom, filmowe uniwersum Marvela powróciło do świata żywych dzięki platformie streamingowej Disney+. Serial "WandaVision" rozpoczął nowy etap w historii MCU i okazał się wielkim sukcesem.

Niedługo przygody Scarlet Witch i Visiona dobiegną końca, ale parę Avengers zastąpi inny duet - Falcon i Winter Soldier, których losy zaczniemy śledzić pod koniec marca 2021. Jakiś czas później zadebiutuje inny wyczekiwany tytuł Marvela - "Loki". Twórcy zdradzili, kiedy zobaczymy pierwszy odcinek serialu z Tomem Hiddlestonem w roli głównej.

Na Disney+ pojawiła się oficjalna data premiery "Lokiego", którą wyznaczono na 11 czerwca 2021 roku. Wyjawienie tej informacji miało miejsce podczas wydarzenia Television Critics Association Winter Press Tour, na którym obecny był szef Marvel Studios - Kevin Feige. Oznacza to, że z "Lokim" będzie trochę inaczej, niż w przypadku "WandaVision" i "Falcon and the Winter Soldier". Serial o Wandzie i Visionie skończy się 5 marca 2021 roku, a po dwutygodniowej przerwie zadebiutują przygody Sama Wilsona i Bucky'ego Barnesa. Zakończenie "Falcon and the Winter Soldier" nastąpi 23 kwietnia, gdyż ta produkcja będzie liczyć jedynie 6 odcinków, a więc widzowie otrzymają nieco dłuższy odpoczynek od seriali MCU.

"Loki" - o czym jest serial Marvela?

W produkcji z Tomem Hiddlestonem, ponownie wcielającym się w brata Thora, zobaczymy alternatywną wersję Lokiego, która pojawiła się w filmie "Avengers: Endgame". Bóg kłamstwa zostanie pojmany przez międzyczasową agencję TVA i będzie musiał odpracować swoje przewinienia, polegające na ingerencji w kontinuum czasoprzestrzennym. Podejrzewamy, że to zdarzenie doprowadzi do serii katastrofalnych w skutkach zdarzeń. Jak potoczą się losy Lokiego?

O tym przekonamy się za kilka miesięcy. Oprócz Hiddlestone'a w serialu "Loki" wystąpili Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku and Richard E. Grant. Reżyserką produkcji jest Kate Herron. Za scenariusz odpowiada natomiast Michael Waldron. Serial będzie dostępny na platformie Disney+, która wciąż nie doczekała się startu w Polsce.